Борьба с коррупцией

Волгоградский коммерсант поплатился за попытку подкупить сотрудника УФСБ

Борьба с коррупцией 16.12.2021 17:06
0
16.12.2021 17:06


Волгоградский областной суд сегодня ужесточил приговор предпринимателю, который пытался подкупить сотрудника УФСБ. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, ранее Урюпинским городским судом мужчине, который занимается розничной продажей алкогольной продукции, за покушение на дачу взятки должностному лицу было назначено два года условно со штрафом в 750 тысяч рублей. Однако гособвинение посчитало такой приговор чрезмерно мягким и оспорила его в апелляционном порядке. Коммерсанту было назначено два года лишения свободы в колонии общего режима с таким же штрафом. 
Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела в апреле текущего года предложил сотруднику УФСБ России по Волгоградской области передавать ежемесячно по 150 тысяч рублей за покровительство бизнесу. Сотрудник правоохранительных органов не пошел на нарушение законодательства и сообщил о склонении к противоправной деятельности руководству. Однако коммерсант продолжал настаивать на передаче денежных средств. Его задержали 28 апреля в рамках оперативных мероприятий после передачи денег.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по региону.
Мужчина взят под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Wink предлагает зрителям коллекцию самых красивых и рейтинговых дорам
Борьба с коррупцией
16.12.2021 14:00
Борьба с коррупцией 16.12.2021 14:00
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
04.12.2021 16:19
Борьба с коррупцией 04.12.2021 16:19
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.12.2021 12:59
Борьба с коррупцией 01.12.2021 12:59
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.11.2021 18:33
Борьба с коррупцией 29.11.2021 18:33
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.11.2021 13:39
Борьба с коррупцией 27.11.2021 13:39
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.11.2021 14:17
Борьба с коррупцией 26.11.2021 14:17
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.11.2021 11:21
Борьба с коррупцией 26.11.2021 11:21
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.11.2021 15:12
Борьба с коррупцией 16.11.2021 15:12
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.11.2021 13:15
Борьба с коррупцией 15.11.2021 13:15
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.11.2021 20:46
Борьба с коррупцией 12.11.2021 20:46
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.11.2021 14:01
Борьба с коррупцией 12.11.2021 14:01
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.11.2021 13:51
Борьба с коррупцией 12.11.2021 13:51
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.11.2021 12:30
Борьба с коррупцией 12.11.2021 12:30
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.11.2021 15:36
Борьба с коррупцией 10.11.2021 15:36
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.11.2021 14:08
Борьба с коррупцией 08.11.2021 14:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:11
Чиновники в Волжском шокировали жильцов аварийных домов запутанной канцелярщинойСмотреть фотографии
18:01
Строительство метанолового завода в Волгограде стартует в середине 2022 годаСмотреть фотографии
17:10
Волгоградских школьников приглашают в эко-проект МТС о природе РоссииСмотреть фотографии
17:06
Волгоградский коммерсант поплатился за попытку подкупить сотрудника УФСБСмотреть фотографии
16:50
«То, что показывает «Ротор», недопустимо»: Бочаров высказался о волгоградском футболеСмотреть фотографии
16:39
В Волгограде открываются сразу два магазина «Галамарт»Смотреть фотографии
16:12
Губернатор Волгоградской области в прямом эфире отвечает на вопросы жителейСмотреть фотографии
16:06
Волгоградские следователи раскрыли жестокое убийство из-за долга в 2,5 тыс рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:52
Госдума РФ приняла скандальный закон о QR-кодах в общественных местахСмотреть фотографии
15:35
«Надеялись, что успеем»: подробности необычных родов на парковке в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:39
Под Волгоградом задержали такси с наркокурьерами из Москвы (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:00
Волгоградская фирма оштрафована на полмиллиона за коррупциюСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде отчим жестоко избивал нелюбимого пасынкаСмотреть фотографии
12:22
Коронавирус устроил Волгоградской области передышкуСмотреть фотографии
11:57
Транспорт, цены и тепло: жители «завалили» вопросами волгоградского губернатораСмотреть фотографии
11:22
Один человек погиб и трое ранены в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:59
Многоуровневую транспортную развязку возводят на Третьей продольной в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:47
Четверть волгоградцев поддержали бы введение ограничений для непривитыхСмотреть фотографии
10:34
ПСБ получил Национальную банковскую премию за платежный сервис для предпринимателей в мессенджерахСмотреть фотографии
10:19
Учреждения культуры Волжского – активные участники национальных и грантовых проектовСмотреть фотографии
10:06
AB InBev Efes в рамках проекта «Автотрезвость» установила безопасный пешеходный переходСмотреть фотографии
09:57
«ЕвроХим-ВолгаКалий» оказал помощь котельниковским медикам из «красной зоны»Смотреть фотографии
09:50
Волгоградским чиновникам и депутатам проиндексируют окладыСмотреть фотографии
08:54
Признание и высокие правительственные награды получили аграрии Волгоградской области благодаря технике РостсельмашСмотреть фотографии
08:49
Волгоградцы пожаловались на стрессовые поездки на таксиСмотреть фотографии
07:54
В детских садах Волгограда с нового года будет работать новый оператор питанияСмотреть фотографии
21:11
Банк «Открытие»: 57% жителей ЮФО считают уходящий 2021 год удачнымСмотреть фотографии
20:24
Женщина родила близнецов на парковке магазина в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:17
Жители Краснослободска назвали ребусом ситуацию с новым водозабором за полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
19:23
В дом к слепому ровеснику революции из Волгоградской области проведут газСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 