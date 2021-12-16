



Волгоградский областной суд сегодня ужесточил приговор предпринимателю, который пытался подкупить сотрудника УФСБ. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, ранее Урюпинским городским судом мужчине, который занимается розничной продажей алкогольной продукции, за покушение на дачу взятки должностному лицу было назначено два года условно со штрафом в 750 тысяч рублей. Однако гособвинение посчитало такой приговор чрезмерно мягким и оспорила его в апелляционном порядке. Коммерсанту было назначено два года лишения свободы в колонии общего режима с таким же штрафом.

Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела в апреле текущего года предложил сотруднику УФСБ России по Волгоградской области передавать ежемесячно по 150 тысяч рублей за покровительство бизнесу. Сотрудник правоохранительных органов не пошел на нарушение законодательства и сообщил о склонении к противоправной деятельности руководству. Однако коммерсант продолжал настаивать на передаче денежных средств. Его задержали 28 апреля в рамках оперативных мероприятий после передачи денег.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по региону.

Мужчина взят под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.



