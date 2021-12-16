«Надеялись, что успеем»: подробности необычных родов на парковке в Волгограде

Общество 16.12.2021 15:35
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16.12.2021 15:35
Жительнице хутора Писаревка из Фроловского района Волгоградской области по стечению обстоятельств пришлось рожать на парковке у магазина в Волгограде. Об этой необычной истории стало известно накануне. Сегодня 32-летняя Дарья и ее новорожденные сыновья находятся в роддоме №2. И мама, и дети чувствуют себя прекрасно. "Я планировала доехать до роддома, не ожидала, что так все произойдет. Надеялись, что успеем, но пришлось рожать на заднем сиденье машины", - рассказывает женщина. Вспомнить детали трудно, говорит, что переживала за малышей и была полностью сосредоточена на родах. По словам женщины, когда они начались, муж повернул на парковку какого-то магазина. "Помню только, что это было высокое серое здание, этажей пять, наверное. Муж мне помогал. Пока Максим держал на руках первого малыша, я рожала второго. Помню, что он постоянно звонил врачам, потом встречал скорую", - вспоминает Дарья.
По ее словам, рожать она планировала в перинатальном центре Волгограда. Плановая госпитализация была назначена, но в 5 утра у нее начались схватки. Женщина разбудила мужа, который посадил беременную жену в машину и направился в Волгоград. В районе Иловли у Дарьи отошли воды. Скорая помощь не могла "перехватить" роженицу по дороге - свободных машин на тот момент по близости не оказалось. Врачи смогли забрать женщину и ее новорожденных детей уже в Волгограде. За мамой и двойняшками прибыли сразу две кареты скорой помощи.
Как ране сообщалось, малыши весом 2770 и 2520 граммов появились на свет на парковке у магазина в Дзержинском районе Волгограда. "Вот вы писали, что они близнецы, но нет - родились двойняшки. Мальчики разные, не похожи друг на друга", - уточнила их мама. Их назвали Тимофей и Никита. Имена придумали старшие сестренки, которые остались с родственниками в Писаревке. Дарья и ее муж Максим уже воспитывают двух девочек 8 и 10 лет. Эта беременность была спланированной и долгожданной, хотя двойни родители не ожидали. "Когда я встала на учет, было где-то 15 недель, тогда мне сказали, что будет двойня. Для нас эта новость была неожиданной. Сейчас мы очень счастливы, хотя, если честно, до сих пор в шоке от произошедшего", - рассказывает Дарья.
Многодетных родителей с долгожданным прибавлением в семье поздравили друзья и родственники. Они впечатлены этой необычной историей, но рады за Дарью и Максима, которым вместе удалось со всем справиться.
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