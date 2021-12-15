Женщина родила близнецов на парковке магазина в Волгограде





Два мальчика-близнеца родились сегодня прямо на парковке у магазина в Волгограде. По сообщению экстренных служб, схватки у 32-летней жительницы Фроловского района, которая самостоятельно направлялась в родильный дом в Волгограде в сопровождении мужа на плановую госпитализацию, начались в дороге. Женщине пришлось рожать прямо в машине, на парковке магазина в Дзержинском районе. Роль акушерки досталась ее мужу, который на машине вез супругу в Волгоград. Плановая госпитализация была назначена на завтра, но малыши решили появиться на свет раньше. К счастью, все прошло благополучно. На свет появились два здоровых мальчика весом 2770 и 2520 гр. К месту происшествия прибыли две кареты скорой помощи. Женщину и ее новорожденных малышей доставили в родильный дом № 2. Чувствуют они себя хорошо. Известно, что родители, которые сегодня стали многодетными, уже воспитывает двух девочек.

Специалисты напоминают, что течение повторных родов обычно отличается от первых. Поэтому даже если первые роды были длительными, лучше ехать в роддом при появлении первых схваток.