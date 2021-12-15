Женщина родила близнецов на парковке магазина в Волгограде

Общество 15.12.2021 20:24
0
15.12.2021 20:24
Два мальчика-близнеца родились сегодня прямо на парковке у магазина в Волгограде. По сообщению экстренных служб, схватки у 32-летней жительницы Фроловского района, которая самостоятельно направлялась в родильный дом в Волгограде в сопровождении мужа на плановую госпитализацию, начались в дороге. Женщине пришлось рожать прямо в машине, на парковке магазина в Дзержинском районе. Роль акушерки досталась ее мужу, который на машине вез супругу в Волгоград. Плановая госпитализация была назначена на завтра, но малыши решили появиться на свет раньше. К счастью, все прошло благополучно. На свет появились два здоровых мальчика весом 2770 и 2520 гр. К месту происшествия прибыли две кареты скорой помощи. Женщину и ее новорожденных малышей доставили в родильный дом № 2. Чувствуют они себя хорошо. Известно, что родители, которые сегодня стали многодетными, уже воспитывает двух девочек.
Специалисты напоминают, что течение повторных родов обычно отличается от первых. Поэтому даже если первые роды были длительными, лучше ехать в роддом при появлении первых схваток.
Реклама
Банк «Открытие»: 57% жителей ЮФО считают уходящий 2021 год удачным15.12.2021 21:11
Общество 15.12.2021 21:11
Жители Краснослободска назвали ребусом ситуацию с новым водозабором за полмиллиарда рублей15.12.2021 20:17
Общество 15.12.2021 20:17
В дом к слепому ровеснику революции из Волгоградской области проведут газ15.12.2021 19:23
Общество 15.12.2021 19:23
В Волгоградской области закрылись два ковидных стационара15.12.2021 16:19
Общество 15.12.2021 16:19
Для волгоградцев открыли горячую линию по гололеду15.12.2021 15:28
Общество 15.12.2021 15:28
Новый попечительский совет создадут при Александро-Невском соборе в Волгограде15.12.2021 15:10
Общество 15.12.2021 15:10
В Волгограде в 2022 году подорожает техосмотр15.12.2021 14:57
Общество 15.12.2021 14:57
Две новые дороги за 200 миллионов построят в Волгограде15.12.2021 14:13
Общество 15.12.2021 14:13
Коронавирус в Волгоградской области временно капитулирует перед новым броском15.12.2021 12:46
Общество 15.12.2021 12:46
Гололедица и туман сохранятся в Волгоградской области до вечера пятницы15.12.2021 11:55
Общество 15.12.2021 11:55
Россияне мечтают победить пандемию, увеличить доход и приобрести свое жилье15.12.2021 10:04
Общество 15.12.2021 10:04
На вокзале Волгограда к Деду Морозу взрослых пустят по QR-кодам15.12.2021 09:53
Общество 15.12.2021 09:53
В Волгограде родители и директора школ проверили качество готовых завтраков и обедов15.12.2021 09:42
Общество 15.12.2021 09:42
«Катитесь подальше!»: в Волгограде на скользких дорогах разбиваются машины и пешеходы15.12.2021 08:53
Общество 15.12.2021 08:53
Волгоградские коммунальщики усилили борьбу с ледяным дождем14.12.2021 22:29
Общество 14.12.2021 22:29
Реклама