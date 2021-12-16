



С 1 января в 6 районах Волгограда (Ворошиловском, Советском, Краснооктябрьском, Красноармейском, Тракторозаводском, Дзержинском) оказывать услугу по организации питания в муниципальных детских дошкольных учреждениях будет компания “Виво Маркет”. Это стало известно по итогам конкурса, проведенного заказчиками на открытой электронной площадке по проведению торгов. Победителем стала компания “Виво Маркет”. До конца декабря этого года услугу по организации питания в детских садах осуществляет ИП Стрельников А.В.

“Я решил не принимать участие в конкурсных процедурах на дальнейший период. Мне, как предпринимателю, все труднее продолжать эту работу именно из экономических соображений. ИП становится не просто соответствовать актуальным требованиям, предъявляемым к организаторам детского питания по пищевой безопасности. Плюс к этому рост стоимости сырья, переменных затрат, заработных плат сотрудникам, ковид. Современные тенденции обязывают операторов иметь собственную мощную производственную площадку (комбинат питания), современное технологическое и логистическое оборудование для того, чтобы не только обеспечивать процесс на должном уровне, но и развиваться. Уверен, что компания - победитель конкурса будет обладать всеми этими преимуществами и сможет соответствовать всем современным стандартам, обеспечивая в питании детей должный уровень качества и безопасности”, - прокомментировал предприниматель.

“Индивидуальному предпринимателю все труднее далее соответствовать новым требованиям, но не смотря на это, нельзя недооценивать его вклад в изменение системы организации питания в детских садах Волгограда. Именно при переходе на аутсорсинг было разработано и утверждено новое меню для малышей. Стало уделяться особое внимание выбору поставщиков, что позволило значительно повысить качество сырья, закупаемого для детских садов. Труд поваров на пищеблоках был облегчен за счет того, что была налажена поставка на кухни очищенных овощей. Появилась новая система контроля работы пищеблоков”, - отметила Алла Порхун, заместитель руководителя Общественной организации ПСПиОН.

ООО “Виво Маркет” - один из крупнейших организаторов социального питания в волгоградском регионе, который имеет достаточную производственную мощность, логистические возможности, а также вкладывает собственные средства в обновление инфраструктуры. В июне 2019 года “Виво Маркет” запустил в работу крупнейший в ЮФО современный высокотехнологичный комбинат готового питания. В 2021 году компания модернизировала фабрику-кухню по производству готовых блюд для школ - буфетов города. Кроме того компания запустила в работу первое в регионе школьное кафе. Новый проект реализован на базе Гимназии №12 Краснооктябрьского района.





Современность, высокотехнологичность, а также высокие критерии пищевой безопасности комбината не раз отмечали участники экскурсий, которые каждую пятницу проходят на производстве. “Я восхищена, что в Волгограде реализован такой проект. Мне, как маме трехлетки, хотелось бы, чтобы и в детских садах работал этот оператор питания. Иногда дочь говорит, что в саду еда вкуснее, чем дома. Я сказала об этом директору компании Марии Ивановой, надеюсь все получится”, - рассказала гостья комбината Ирина Ковалева.





“Очень впечатлил овощной цех. Момент производства вакуумированной продукции”, - поделилась эмоциями Анна Ивлева, заведующая детским садом №362 Дзержинского района. - Очень понравились пирожки с картошкой. Тесто бесподобное, воздушное, уверена, что дети с удовольствием это кушают.” "В дальнейшем, если наши учреждения будут работать с вашим предприятием - это будет замечательно", - высказала свое мнение по итогам экскурсии заведующая МДОУ №386 Елена Блинова.

С начала учебного года комбинат питания “Виво Маркет” посетили более 250 человек, было организовано 15 экскурсий. На них побывали представители школ, колледжей, детских садов, предприниматели Волгограда и других регионов страны, а также гости из-за рубежа.

В новом 2022 году комбинат социального питания “Виво Маркет” приглашает всех желающих родителей на дни открытых дверей.



