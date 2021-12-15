Ужасом и кошмаром назвали волгоградцы состояние пешеходных зон, парковок и второстепенных улиц, которые сковал ледяной панцирь. Проснувшись поутру и попытавшись выйти из дома, многие волгоградцы отказались от поездок на работу, договорившись с начальством об удаленке. Некоторые запретили детям идти в школу и не повели малышей в детсады. «Тротуары не чищены, во дворах – сплошной каток. До остановок просто невозможно дойти. Такое ощущение, что чиновники послали волгоградцев куда подальше. Вот мы и катимся в буквальном смысле этого слова!», - негодуют горожане.

Несмотря на то, что основные магистрали города обработаны от гололеда, порой подойти к пешеходному переходу без риска разбить голову невозможно. Особенно сложная ситуация на участках, выложенных плиткой. Многие пешеходы предпочитают скользить по поверхности тротуаров, это более безопасно. Однако некоторые, не удержавшись, все равно падают.





На парковках около многоэтажек уже произошли десятки ДТП. Машины при попытки отъехать от домов непроизвольно заносит на припаркованные автомобили. Одна из таких аварий произошла сегодня в жилом комплексе недалеко от «Волгоград Арены». Водитель признался, что ничего не мог сделать с автомобилем, который протаранил другие машины. «Дорога – сплошной лед. Здесь никто ничего не обрабатывал», - заявил он.





В Волжском рано утром многие маршрутки не вышли на линию, курсировали только автобусы и трамваи, хотя в городе обработаны и дороги, и тротуары. Однако накануне вечером все было гораздо печальнее. Здесь также не обошлось без многочисленных ДТП.