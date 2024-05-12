Политика

Путин предложил кандидатуру нового министра обороны России

Политика 12.05.2024 21:58
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12.05.2024 21:58


Президент России Владимир Путин внес кандидатуру бывшего вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны России вместо Сергея Шойгу. Об этом сегодня, 12 мая, сообщил Совет Федерации в своем Telegram-канале.

Указом президента России Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности РФ вместо Николая Патрушева, сообщил в свою очередь сайт Кремля.

- В Совет Федерации поступили предложенные Президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств, - говорится в сообщении Совета Федераций.

Для проведения консультаций предложены следующие кандидаты:

– на должность Министра внутренних дел – Колокольцев Владимир Александрович;  

– на должность Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Куренков Александр Вячеславович ;  

– на должность Министра иностранных дел – Лавров Сергей Викторович;  

– на должность Министра обороны – Белоусов Андрей Рэмович;  

– на должность Министра юстиции – Чуйченко Константин Анатольевич;  

– на должность Директора Службы внешней разведки – Нарышкин Сергей Евгеньевич;  

– на должность Директора Федеральной службы безопасности – Бортников Александр Васильевич;  

– на должность Директора Федеральной службы войск национальной гвардии – Золотов Виктор Васильевич;  

– на должность Директора Федеральной службы охраны – Кочнев Дмитрий Викторович;  

– на должность Начальника Главного управления специальных программ Президента – Линц Александр Леонидович.  

Консультации пройдут на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.

Фото с сайта правительства РФ


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