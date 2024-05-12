Общество

Рабочая неделя начнется у волгоградцев с частичного закрытия скоростного трамвая

Общество 12.05.2024 16:33
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12.05.2024 16:33


Скоростной трамвай в Волгограде с понедельника, 13 мая, будет работать в усеченных границах – от остановки «ВГТЗ» до «ул. 39-й Гвардейской», передает V102.RU. От ул. 39-й Гвардейской по направлению в центр города трамваи ходить не будут.

Напомним, с понедельника в Волгограде начнется очередной этап реконструкции наземной линии скоростного трамвая на участке от ул. 39-й Гвардейской до ул. Землянского.

Специалистам предстоит на протяжении 3,5 км заменить основание пути, рельсошпальную решетку и контактную сеть. Также запланирована замена полотна на пересечении трамвайных путей в районе остановки «Стадион «Монолит» и в тоннеле напротив проходной завода «Красный Октябрь». 

На время частичной приостановки работы скоростного трамвая продлевается маршрут электробуса №15 до пл. Титова.

Сколько времени СТ будет работать в усеченных границах не называется. Перед подрядчиками поставлена задача завершить основной объем работ к осени.

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