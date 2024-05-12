ЦГМС: после ночных заморозков в Волгоградской области потеплеет до +18

В ночь с 12 на 13 мая в Волгоградской области температура вновь упадет ниже нуля. Прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5 градусов, сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС.

Такие погодные сюрпризы, согласно прогнозу, ожидаются в отдельных районах Волгоградской области. Все повторится еще раз в ночь с 13 на 14 мая и после этого заморозки отступят.

Дневные температуры 13 и 14 мая в районах области ожидаются +11...+16º, а местами и обещают и до +18.

В Волгограде в первые два дня рабочей недели будет без существенных осадков. По ночам температура будет опускаться до +3…+5º, днем прогреется до +14...+16º.