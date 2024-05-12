Рождаемость в Волгоградской области в 2 раза отстала от смертности

В Волгоградской области в первом квартале 2024 года рождаемость снизилась на 3,7%. Такие данные, сообщает V102.RU, опубликовал Росстат. Всего в регионе в январе-марте этого года на свет появились 3996 детей. Это – на 155 малышей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время в Волгоградской области смертность выросла на 0,4%. В этом году из жизни ушли 8382 человека, что на 31 жителя больше, чем в 2023 году. Таким образом, естественная убыль населения составила 4386 человек. В прошлом году население Волгоградской области сократилось по естественным причинам на 4200 человек.

Среди регионов ЮФО самая благополучная ситуация по рождаемости зафиксирована в Астраханской области - рост этого показателя составил 5,6%. Хуже всего она в Калмыкии, где рождаемость сократилась на 7%.

По смертности худший регион – Крым. Здесь смертность выросла на 8,6%. А в Адыгее этот показатель самый благополучный – в республике он снизился на 3,4%.

В то же время в Волгоградской области улучшилась ситуация с младенческой смертностью – она снизилась в январе-марте на 30%. В этом году по разным причинам умерли 14 новорожденных, тогда как в прошлом году – 20 малышей. По этому показателю в ЮФО на первом месте оказался Севастополь – снижение составило 75%. А в Крыму младенческая смертность выросла почти на 50%.

Напомним, что Росстат ранее фиксировал рост рождаемости в Волгоградской области. В частности, хорошие показатели были достигнуты по итогам февраля, когда в регионе родилось 1295 детей, что на 36 младенцев больше, чем за аналогичный период прошлого года.



