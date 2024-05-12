Волгоградцы поженились в Москве на массовой свадебной церемонии

Пара из Волгоградской области приняла участие в самой массовой и межнациональной свадебной церемонии на ВДНХ в Москве. Как сообщили V102.RU в администрации региона, в числе 150 пар, которые связали себя узами брака, были Сергей Бородуля и Диана Шевцова из Волгоградской области.

До 19 мая на выставке-форуме «Россия» проходит свадебный фестиваль. Открылся он сегодня, 12 мая, на Красную горку - один из самых популярных дней для заключения брака.





Молодожены из Волгоградской области были в свадебных нарядах, которые для них специально были пошиты с учетом характерных царицынских орнаментов.

17 мая в день Южного федерального округа на ВДНХ в свадебной церемонии примут участие еще две пары — молодые волгоградские врачи Даниил Львов и Анастасия Тынянкина, а также молодые специалисты села фельдшер Тимофей Гришин и медсестра Надежда Долгова из Нехаевского района Волгоградской области.

Каждой молодой семье подарят частичку семейного очага «Сердце России» - традиция, которая зародилась на ВДНХ на торжественном открытии Года семьи в стране.

Фото: администрации Волгоградской области