Общество

Волгоградцы поженились в Москве на массовой свадебной церемонии

Общество 12.05.2024 17:54
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12.05.2024 17:54


Пара из Волгоградской области приняла участие в самой массовой и межнациональной свадебной церемонии на ВДНХ в Москве. Как сообщили V102.RU в администрации региона, в числе 150 пар, которые связали себя узами брака, были Сергей Бородуля и Диана Шевцова из Волгоградской области.

До 19 мая на выставке-форуме «Россия» проходит свадебный фестиваль. Открылся он сегодня, 12 мая, на Красную горку - один из самых популярных дней для заключения брака. 


Молодожены из Волгоградской области были в свадебных нарядах, которые для них специально были пошиты с учетом характерных царицынских орнаментов. 

17 мая в день Южного федерального округа на ВДНХ в свадебной церемонии примут участие еще две пары — молодые волгоградские врачи Даниил Львов и Анастасия Тынянкина, а также молодые специалисты села фельдшер Тимофей Гришин и медсестра Надежда Долгова из Нехаевского района Волгоградской области. 

Каждой молодой семье подарят частичку семейного очага «Сердце России» - традиция, которая зародилась на ВДНХ на торжественном открытии Года семьи в стране.

Фото: администрации Волгоградской области 

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