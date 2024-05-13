В девятиэтажке Волгограда запустили лифт после публикации «Высоты 102»

Ранее, напомним, жильцы девятиэтажки жаловались на то, что с конца марта у них не работал лифт. Волгоградцы сняли на видео свои мучения и пожаловались на бездействие управляющей компании, которая, по их мнению, не торопилась с ремонтом. В ООО «ЖЭК Советского района», в свою очередь, заявили, что ремонт подъемника тормозила поломка детали, при этом запасные части пришлось ждать из-за рубежа. По этой причине, поясняли в УК, сроки восстановительных мероприятий сдвигались.
Общество 13.05.2024 09:08
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13.05.2024 09:08
Ранее, напомним, жильцы девятиэтажки жаловались на то, что с конца марта у них не работал лифт. Волгоградцы сняли на видео свои мучения и пожаловались на бездействие управляющей компании, которая, по их мнению, не торопилась с ремонтом. В ООО «ЖЭК Советского района», в свою очередь, заявили, что ремонт подъемника тормозила поломка детали, при этом запасные части пришлось ждать из-за рубежа. По этой причине, поясняли в УК, сроки восстановительных мероприятий сдвигались.
В доме №10 по улице Тулака Советского района Волгограда после полуторамесячного простоя, наконец, заработал лифт. Этой радостью поделились с ИА «Высоты 102» жильцы девятиэтажки.- Лифт запустили 11 мая. Не верим своему счастью, что не надо теперь с колясками, детьми и сумками ползти из последних сил на верхние этажи, - рассказали волгоградцы, отметив также, что пожилые люди, больше месяца просидевшие взаперти наконец смогли выбраться «на свободу».
Ранее, напомним, жильцы девятиэтажки жаловались на то, что с конца марта у них не работал лифт. Волгоградцы сняли на видео свои мучения и пожаловались на бездействие управляющей компании, которая, по их мнению, не торопилась с ремонтом. В ООО «ЖЭК Советского района», в свою очередь, заявили, что ремонт подъемника тормозила поломка детали, при этом запасные части пришлось ждать из-за рубежа. По этой причине, поясняли в УК, сроки восстановительных мероприятий сдвигались.
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