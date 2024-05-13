Магнитные бури не отпустят волгоградцев 13 и 14 мая

Общество 13.05.2024 08:15
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13.05.2024 08:15
Сила геомагнитных колебаний на земле продолжает оставаться на высоком уровне. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ресурс gismeteo, ночью 13 мая они достигали 7 баллов. Пик активности пришелся на час ночи. К утру уровень магнитных ударов снизился до 5 баллов. Однако геомагнитное поле земли находится в напряженном состоянии. Обстановка, по прогнозам, стабилизируется лишь к 14 мая. Завтра утром пик колебаний снизится до 4 баллов.
Напомним, уже несколько дней на земле наблюдаются геомагнитные бури. Из-за них могут наблюдаться перебои радиосвязи, систем GPS и ГЛОНАСС. Ощутить на себе последствия магнитных волнений могут и волгоградцы в виде бессоницы, обострения хронических заболеваний и других недомоганий.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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