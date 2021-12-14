Экология

В Волгограде расшифровали химический состав «Белого моря»

Экология 14.12.2021 17:06
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14.12.2021 17:06


Стали известны точные объемы и состав "Белого моря" - шламонакопителя волгоградского завода "Химпром". По информации облкомприроды, рабочая группа рассмотрела результаты проведенных инженерных изысканий на химически опасном объекте в Кировском районе Волгограда и разработанную 3D-модель шламонакопителя с границами, координатами и описаниями природных и техногенных условий.
Специалисты подрядной организации ООО "ГеоТехПроект" в общей сложности отобрали более тысячи проб содержимого "Белого моря", в том числе из 168 пробуренных на объекте скважин и прилегающей к нему территории. Исследования проводили четыре аккредитованные лаборатории. 
На сегодняшний день обработка данных завершена. Точный объем накопившегося шлама составил 3,05 млн кубическим метров. В пробах отходов, залегающих на глубине от 20 до 40 метров, установлены превышения предельно-допустимых концентраций по наиболее опасным загрязняющим веществам - ртути, фенолу, полихлорированным бифинилам. В образцах донных отложений превышены показатели по ртути, меди, марганцу, кадмию.
Как показали изыскания, вокруг "Белого моря" также существует сформированный в результате многолетнего воздействия ореол загрязнения почв, поверхностных, подземных вод и растительности. К примеру, установлены значительные (до нескольких десятков раз) загрязнения подземных вод по железу, фенолу, толуолу. Вместе с тем, показания по атмосферному воздуху и воды в Волге находятся в пределах нормы.
До конца этого года подрядчик должен представить на обсуждение рабочей группы как минимум два способа ликвидации накопленного вреда окружающей среде и обосновать наиболее оптимальный. Полученные данные послужат основой для разработки проектной документации: она должна быть направлена на государственную экспертизу в 2022 году.
Ликвидация шламонакопителя будет проходить в один этап в 2023-2024 годах в рамках регионального и одноименного федерального проектов "Оздоровление Волги" нацпроекта «Экология». Ранее министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов подтвердил, что проект по обезвреживанию шламонакопителя профинансируют в полном объеме из федерального центра.

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