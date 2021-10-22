Экология 22.10.2021 09:10
0
22.10.2021 09:10
ООО «ГеоТехПроект», выполняющее инженерные изыскания на шламонакопителе волгоградского завода «Химпром», получило контракт на разработку проекта по его ликвидации. Компания запросила за выполнение работ 30 млн рублей при начальной цене контракта в 39,8 млн рублей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок. Второй участник электронного аукциона ООО «Роксбер Проект» предложил сделать проект за 35 млн рублей. Комиссия определила победителя не только исходя из предложенной цены, но и наличия либо отсутствия необходимого для разработки проекта опыта.
«ГеоТехПроект» в настоящее время как победитель аукциона на проведение инженерных изысканий «Белого моря» проводит исследование шламонакопителя для последующего создания его 3D-модели. Опираясь на результаты собственных изысканий, сотрудники компании разработают проект, как ликвидировать и обезвредить опасный объект и рекультивировать загрязненные участки. Проектная документация должна быть подготовлена и направлена на государственную экспертизу не позднее 1 апреля 2022 года. Срок приемки работ комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области – 15 июня 2022 года.
«Белое море» образовалось в середине прошлого века. Его общая площадь составляет порядка 25 га, накоплено свыше 1,5 млн кубометров шлама. Для установления точных сведений глубины залегания, состава и других характеристик проводятся инженерные изыскания. Ликвидация шламонакопителя будет проходить в один этап в 2023-2024 годах в рамках регионального и одноимённого федерального проектов «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Ранее министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов подтвердил, что проект по обезвреживанию шламонакопителя профинансируют в полном объеме из федерального центра.
В администрации Волгоградской области отметили, что параллельно на бывшей площадке «Химпрома» проводятся работы по запуску российско-японского производства метанола. Оно будет отвечать мировым технологическим стандартам и современным экологическим требованиям.
Реклама
Лаборанты анализируют первые образцы с «Белого моря» волгоградского «Химпрома»22.10.2021 15:07
Экология 22.10.2021 15:07
Маслоэкстракционный завод в Волгоградской области навредил экологии на полмиллиона рублей22.10.2021 12:35
Экология 22.10.2021 12:35
Гигантская свалка выросла в промзоне на западе Волгограда20.10.2021 17:21
Экология 20.10.2021 17:21
Кладбище животных сожгли под Волгоградом19.10.2021 18:31
Экология 19.10.2021 18:31
Пожары и засуха уничтожили 635 га леса в Волгоградской области19.10.2021 08:47
Экология 19.10.2021 08:47
Волжский накрыло облако гари из-за ландшафтных пожаров18.10.2021 16:07
Экология 18.10.2021 16:07
Эксперты высоко оценили экологические инициативы Волжского трубного завода18.10.2021 09:38
Экология 18.10.2021 09:38
Крупнейший памятник природы Волгоградской области стал больше в пять раз16.10.2021 10:49
Экология 16.10.2021 10:49
Волгоградский хутор-погорелец засадили акациями15.10.2021 18:04
Экология 15.10.2021 18:04
Тонну мусора на берегу Волги собрали 30 экобегунов в Волгограде10.10.2021 14:28
Экология 10.10.2021 14:28
В Волгограде массово вырубают больные ясени06.10.2021 10:35
Экология 06.10.2021 10:35
Склон поймы реки Царица в Волгограде засадили айвой и черемухой04.10.2021 11:51
Экология 04.10.2021 11:51
Гремячинский ГОК стал номинантом экологической премии04.10.2021 09:21
Экология 04.10.2021 09:21
В Волгоградской области нашли уникальные грибы02.10.2021 12:11
Экология 02.10.2021 12:11
В Волгограде вырубят зараженные изумрудной златкой ясени01.10.2021 17:01
Экология 01.10.2021 17:01
Реклама