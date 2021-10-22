Экология

Проект ликвидации и исследования «Белого моря» в Волгограде выполнит одна и та же фирма

Экология 22.10.2021 09:10
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22.10.2021 09:10


ООО «ГеоТехПроект», выполняющее инженерные изыскания на шламонакопителе волгоградского завода «Химпром», получило контракт на разработку проекта по его ликвидации. Компания запросила за выполнение работ 30 млн рублей при начальной цене контракта в 39,8 млн рублей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок. Второй участник электронного аукциона ООО «Роксбер Проект» предложил сделать проект за 35 млн рублей. Комиссия определила победителя не только исходя из предложенной цены, но и наличия либо отсутствия необходимого для разработки проекта опыта.
«ГеоТехПроект» в настоящее время как победитель аукциона на проведение инженерных изысканий «Белого моря» проводит исследование шламонакопителя для последующего создания его 3D-модели. Опираясь на результаты собственных изысканий, сотрудники компании разработают проект, как ликвидировать и обезвредить опасный объект и рекультивировать загрязненные участки. Проектная документация должна быть подготовлена и направлена на государственную экспертизу не позднее 1 апреля 2022 года. Срок приемки работ комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области – 15 июня 2022 года.
«Белое море» образовалось в середине прошлого века. Его общая площадь составляет порядка 25 га, накоплено свыше 1,5 млн кубометров шлама. Для установления точных сведений глубины залегания, состава и других характеристик проводятся инженерные изыскания. Ликвидация шламонакопителя будет проходить в один этап в 2023-2024 годах в рамках регионального и одноимённого федерального проектов «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Ранее министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов подтвердил, что проект по обезвреживанию шламонакопителя профинансируют в полном объеме из федерального центра.
В администрации Волгоградской области отметили, что параллельно на бывшей площадке «Химпрома» проводятся работы по запуску российско-японского производства метанола. Оно будет отвечать мировым технологическим стандартам и современным экологическим требованиям.

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