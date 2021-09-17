В Волгограде начались исследования «Белого моря»





Подрядная организация – проектное бюро «ГеоТехПроект» - приступила к работам по отбору проб на химически опасном объекте в Кировском районе Волгограда. Исследованию подлежат все компоненты окружающей среды: вода, воздух, почва, а также отходы, размещённые на шламонакопителе «Белое море», рассказали ИА «Высота 102» в облкомприроды.

Инженерные изыскания проводятся по нескольким направлениям – рабочей группой экспертов, созданной при комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, утверждены четыре программы инженерно-геодезических, инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий. Специалистам предстоит отобрать в общей сложности порядка 800 проб, при этом исследования будут проведены не только на самом шламонакопителе площадью 25 га, но и на прилегающей на расстоянии одного километра территории.





По итогам инженерных изысканий будет определено количество участков со схожим составом отходов, разработана 3D-модель объекта с границами, координатами и описаниями природных и техногенных условий. Согласно контракту, результаты этой работы должны быть представлены к середине декабря этого года. Полученные данные послужат основой для разработки проектного решения, а затем и проектно-сметной документации — в Минприроды России она должна быть направлена в 2022 году.

Добавим, шламонакопитель «Белое море» был образован в середине прошлого столетия на территории бывшего завода «Химпром». Опасный объект растянулся на 1,4 км в длину и до 200 м в ширину. Общая площадь — порядка 25 га. Объём накопившегося шлама — свыше 1,5 млн кубометров. На отдельных участках глубина залегания шлама достигает 16-18 м, а по некоторым данным — 40 м.



