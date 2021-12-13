Расследования 13.12.2021 17:42
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13.12.2021 17:42
К 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен в Волгограде руководитель строительной организации за мошенничество с квартирами. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Центральный районный суд Волгограда признал подсудимого виновным в мошенничество в особо крупном размере.
В судебном заседании установлено, что в апреле 2016 года застройщиком жилого многоквартирного дома, возводимого с привлечением средств граждан-дольщиков, был заключен договор уступки прав (цессии) со строительной фирмой, возглавляемой фигурантом уголовного дела. По условиям договора застройщик передавал фирме подсудимого права на две однокомнатные квартиры в строящемся доме стоимостью 2,2 миллиона рублей взамен на оказание услуг по благоустройству территории на вышеуказанную сумму. Однако мужчина не выполнил подрядные работы, а квартиры перепродал, распорядившись полученными деньгами по своему усмотрению.
После оглашения приговора мужчину взяли под стражу в зале суда. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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