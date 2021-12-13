Администрацию Волгограда обязали убрать токсичную свалку у кладбища





Несанкционированную свалку отходов возле Димитриевского кладбища в Волгограде обязали убрать администрацию Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, арбитражный суд Волгоградской области поддержал требования природоохранного ведомства устранить выявленные нарушения и не допускать захламление территории впредь, хотя администрация пыталась это оспорить. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как ранее сообщалось, в сентябре текущего года администрацию Волгограда решением Центрального районного суда привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей по ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель).

Административное расследование проводилось Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям по ситуации на территории неразграниченного земельного участка вблизи Димитриевского кладбища в Дзержинском районе. На этой земле была обнаружена несанкционированная свалка отходов площадью 1120 кв.м. Также в январе текущего года был установлен факт несанкционированного складирования снежных масс на данной территории и то, что захламление носит систематический характер.

В адрес администрации было направлено предостережение по недопущению сброса отходов производства и потребления на почву и использованию земельных участков в соответствии с их целевым назначением, но оно было проигнорировано. Природоохранное ведомство вынесло постановление об административном наказании в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, но Центральный районный суд снизил его в два раза. Волгоградский областной суд признал постановление о назначении административного наказания законным и обоснованным. Однако администрация Волгограда не согласилась с возложением обязанностей устранить выявленное нарушение и обратилась в арбитражный суд, который в данном споре поддержал сторону природоохранного ведомства.



