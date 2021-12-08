Девушка на иномарке устроила ДТП в Волгограде с тремя пострадавшими





Столкновение двух иномарок, в котором пострадали три человека, произошло в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, ДТП произошло утром напротив дома №14 по улице Рабоче-Крестьянская.





По предварительной информации, 19-летняя водитель автомобиля Mazda 323, которая двигалась в сторону улицы Академическая, не уступила дорогу и совершила столкновение с Chevrolet Cruze под управлением 44-летнего водителя. В результате ДТП пострадали две пассажирки Chevrolet Cruze 16 и 38 лет, а также 19-летняя пассажирка Mazda. Их госпитализировали.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области