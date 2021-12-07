Экономика 07.12.2021 14:13
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07.12.2021 14:13
Партнером нового бизнес-шоу станет Яндекс.Бизнес. Тема выпуска – Digital-продвижение. Заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова и руководитель направления по работе с партнерами Яндекс.Бизнеса Александр Локтев, а также представители малого бизнеса расскажут о развитии онлайн-технологий в сфере продвижения и рекламы. Мероприятие пройдет в онлайн-формате 9 декабря.
Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса показывают, что доля компаний, размещающих рекламу в интернете, неуклонно растет. Но не многие сразу получают заметный эффект из-за ограниченного бюджета и отсутствия знаний и навыков. В рамках онлайн-шоу «Цифровая эволюция бизнеса» предприниматели, которые вывели свой бизнес на новый уровень, поделятся опытом и лайфхаками. На шоу зрителям представят только практические кейсы – они узнают, как развивать свой бизнес и привлекать новых клиентов благодаря цифровым инструментам, не тратясь на дорогостоящие рекламные кампании.
Чтобы принять участие в бизнес-шоу, необходимо зарегистрироваться на сайте www.openmsb.ru. Участие бесплатное.
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