



Новые данные о среднедушевых доходах населения Волгоградской области опубликовал накануне Росстат. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, с начала 2021 года, утверждают в Росстате, они выросли почти на 5 тысяч рублей. Так, если в первом квартале этот показатель составлял 22726 рублей, то в третьем – уже 27498 рублей.

Среди регионов ЮФО самые высокие среднедушевые доходы зафиксированы у жителей Краснодарского края – 46423 рубля, самые низкие - в Калмыкии (21247 рублей). Однако рост зафиксирован во всех субъектах Южного федерального округа.

Между тем, в прошлом году, когда в стране началась пандемия, рост среднедушевых доходов жителей Волгоградской области был еще более ошеломляющим. Так, если в первом квартале 2020 года они составляли 22725 рублей, то в третьем - 30142 рубля.

Согласны ли вы с расчетами Росстата? Выросли ли ваше доходы в этом году? Если да, то на сколько?