Экономика

Росстат вдохновил данными о росте доходов жителей Волгоградской области на 5 тысяч рублей

Экономика 07.12.2021 10:29
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07.12.2021 10:29


Новые данные о среднедушевых доходах населения Волгоградской области опубликовал накануне Росстат. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, с начала 2021  года, утверждают в Росстате, они выросли почти на 5 тысяч рублей. Так, если в первом квартале этот показатель составлял 22726 рублей, то в третьем – уже 27498 рублей. 
Среди регионов ЮФО самые высокие среднедушевые доходы зафиксированы у жителей Краснодарского края – 46423 рубля, самые низкие  - в Калмыкии (21247 рублей). Однако рост зафиксирован во всех субъектах Южного федерального округа. 
Между тем, в прошлом году, когда в стране началась пандемия, рост среднедушевых доходов жителей Волгоградской области был еще более ошеломляющим. Так, если в первом квартале 2020 года они составляли 22725 рублей, то в третьем - 30142 рубля.
Согласны ли вы с расчетами Росстата? Выросли ли ваше доходы в этом году? Если да, то на сколько?

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