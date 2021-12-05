



В создании устойчивой вооруженной группы (банды) и руководстве ею обвиняется в Волгограде 23-летний житель Московской области. Как сообщили сегодня в ГУ МВД России по региону, в отношении организатора и руководителя вооруженной группы возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 209 УК РФ), которое предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Следствием установлено, что фигурант уголовного дела после освобождения из мест лишения свободы в январе текущего года создал вооруженную группу с целью совершения разбойных нападений. К противоправной деятельности он привлек двоих своих знакомых – 18-летнего и 19-летнего жителей Московской области.

По версии полицейских, они совершили 9 вооруженных разбойных нападений на территории Москвы, Рязани, Самары и Волгограда.

Как ранее сообщалось, злоумышленники были задержаны в сентябре текущего года в Волгограде сотрудниками регионального Управления уголовного розыска, где в течение двух дней совершили 4 разбойных нападения: в сетевом магазине и в микрофинансовых организациях. Ущерб составил почти полмиллиона рублей. Их задержали в момент подготовки к очередному преступлению.

В отношении всех фигурантов были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы. Все трое находятся под стражей.

Повтор видео от 7 сентября 2021 года