Бюджет волгоградского СК «Ротор» составил за год 830 миллионов рублей

Так, 29 декабря 2020 года Александр Глинянов сделал новогодний подарок спортивному клубу, подписав приказ о выделении субсидии в размере 429,4 миллиона рублей. В июне этого года СК «Ротор» получил еще 233,4 миллиона рублей в качестве субсидии. Кроме того, на последнем заседании регпарламента, где принимался бюджет Волгоградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 года, была принята поправка о выделении дополнительной субсидии СК «Ротор» в размере 170 миллионов рублей на 2021 год.
В 2022 году, как следует из приказа председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александра Глинянова, размер субсидии АН СК «Ротор» составит 760 миллионов рублей, в 2023 году – 600 миллионов рублей.
При этом генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский на последней пресс-конференции вновь не ответил на живо интересующий вопрос журналистов об объеме бюджета некоммерческой организации и футбольного клуба «Ротор». Он назвал «завышенной» сумму в 1 миллиард рублей, в которую инсайдеры оценивали финансирование клуба. Однако, учитывая, что клуб получает и внебюджетное финансирование, можно предположить, что содержание СК "Ротор" обходится примерно в названную сумму. Впечатляют и зарплаты некоторых игроков. Так, по сообщению телеграм-канала "ФНЛ с Ильевым", самые высокооплачиваемые игроки зарабатывают от 500 до 800 тысяч рублей в месяц без премиальных и бонусов.
Справка. В 2021 году на государственную программу «Развитие физической культуры и спорта» было потрачено около 2,5 миллиарда рублей. Бюджетом Волгоградской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов предусмотрено финансирование сферы физической культуры и спорта в размере почти 2 миллиардов рублей. Львиная доля этих средств будет потрачена на спорт высших достижений: в 2022 году – 1 миллиард 367 миллионов рублей, в 2023 году – 1 миллиард 380 миллионов, в 2024 году – 1 миллиард 432 миллиона рублей. При этом, например, в 222 году на финансирование массового спорта заложено всего 378 миллионов рублей.