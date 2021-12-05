Бюджет волгоградского СК «Ротор» составил за год 830 миллионов рублей









Стала известна сумма финансирования АНО СК «Ротор» за последний год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказы председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области, а также на закон об областном бюджете Волгоградской области, она составила около 830 миллионов рублей.Так, 29 декабря 2020 года Александр Глинянов сделал новогодний подарок спортивному клубу, подписав приказ о выделении субсидии в размере 429,4 миллиона рублей. В июне этого года СК «Ротор» получил еще 233,4 миллиона рублей в качестве субсидии. Кроме того, на последнем заседании регпарламента, где принимался бюджет Волгоградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 года, была принята поправка о выделении дополнительной субсидии СК «Ротор» в размере 170 миллионов рублей на 2021 год.Таким образом, общая сумма субсидий на деятельность СК «Ротор», согласно опубликованным документам, составила за последний год более 830 миллионов рублей.В 2022 году, как следует из приказа председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александра Глинянова, размер субсидии АН СК «Ротор» составит 760 миллионов рублей, в 2023 году – 600 миллионов рублей.При этом генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский на последней пресс-конференции вновь не ответил на живо интересующий вопрос журналистов об объеме бюджета некоммерческой организации и футбольного клуба «Ротор». Он назвал «завышенной» сумму в 1 миллиард рублей, в которую инсайдеры оценивали финансирование клуба. Однако, учитывая, что клуб получает и внебюджетное финансирование, можно предположить, что содержание СК "Ротор" обходится примерно в названную сумму. Впечатляют и зарплаты некоторых игроков. Так, по сообщению телеграм-канала "ФНЛ с Ильевым", самые высокооплачиваемые игроки зарабатывают от 500 до 800 тысяч рублей в месяц без премиальных и бонусов.В 2021 году на государственную программу «Развитие физической культуры и спорта» было потрачено около 2,5 миллиарда рублей. Бюджетом Волгоградской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов предусмотрено финансирование сферы физической культуры и спорта в размере почти 2 миллиардов рублей. Львиная доля этих средств будет потрачена на спорт высших достижений: в 2022 году – 1 миллиард 367 миллионов рублей, в 2023 году – 1 миллиард 380 миллионов, в 2024 году – 1 миллиард 432 миллиона рублей. При этом, например, в 222 году на финансирование массового спорта заложено всего 378 миллионов рублей.