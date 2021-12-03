Расследования 03.12.2021 14:17
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03.12.2021 14:17
Кировский районный суд в Волгограде огласил приговор по делу о гибели 41-летнего монтажника на стройке первого в городе аквапарка. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, индивидуальный предприниматель Костенко И.А. и производитель работ ООО "СтройТехИнвест" Николаев Ю.А. признаны виновными в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.216 УК РФ). Им назначено 1 год 6 месяцев лишения свободы условно каждому. Также фигурантам уголовного дела 2 года запрещено занимать должности, связанные с организационно-технической деятельностью по созданию и обеспечению безопасных условий ведения строительных работ.
Так, в феврале текущего года между ООО "СтройТехИнвест" и ИП Костенко И.А. был заключен договор подряда на выполнение комплекса работ по прокладке сетей наружного водоотведения канализации на объекте "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе г.Волгограда" Этап I, Аквапарк". Технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ должно было осуществлять ООО "СтройТехИнвест".
Следствием и судом установлено, что индивидуальный предприниматель Костенко И.А. и производитель работ ООО "СтройТехИнвест" Николаев Ю.А., допустили неоформленного в соответствии с Трудовым кодексом РФ 41-летнего рабочего к выполнению земельных работ на строительном объекте по монтажу сети ливневой канализации.
22 марта текущего года он выполнял на указанном строительном объекте работы по трамбовке песчаной подушки в траншее, глубиной более четырех метров. Во время производства работ произошло обрушение вертикальной стенки. Мужчину засыпало грунтом, спасти его не удалось. Следствие доказало, что это произошло в результате нарушения Костенко и Николаевым законодательных требований, в соответствии с которыми они обязаны были перед началом работ в условиях производственного риска выделить опасные для людей зоны.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Фото места ЧП: СУ СКР по Волгоградской области
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