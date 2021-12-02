Цены на капусту и лук поползли вверх на прилавках в Волгоградской области





Белокочанная капуста и репчатый лук за неделю с 22 по 29 ноября подорожали на 4,38% и 4,7% соответственно. Ранее цены на эти овощи долгое время оставалась стабильными. По данным Волгоградстата, опубликованным на официальном сайте ведомства, килограмм капусты в среднем стоит 41,23 рубля, лука – 23,15 рублей.

В абсолютном выражении капуста подорожала на 1 рубль 73 копейки, лук – на 1 рубль 04 копейки. В магазинах и на рынках Волгограда цены на эти овощи выросли сильнее – на 6,07% (капуста) и 5,86% (лук), в Михайловке подорожал только лук. Примечательно, что в Камышине, по сведениям Волгоградстата, эти же овощи, напротив, подешевели на несколько десятых процента.





На остальные категории продовольственных товаров цены колеблются в пределах 3%.

Согласны ли вы с расчетами Волгоградстата? Заметили ли реальное подорожание лука и капусты или же отметили значительный рост цен на другие товары? Читатели ИА «Высота 102» могут поделиться своим мнением и собственными примерами на форуме информагентства.