Волгоградский облздрав замалчивает данные о смертности среди привитых

Общество 01.12.2021 19:44
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01.12.2021 19:44
В комитете здравоохранения Волгоградской области проигнорировали ответы на вопросы редакции о смертности от коронавируса среди привитых жителей региона. Соответствующий запрос редакция ИА «Высота 102» отправила в облздрав 16 ноября в связи с общественной значимостью темы вакцинации населения от коронавирусной инфекции, вопросами читателей ИА «Высота 102», а также отсутствием официальных данных на уровне регионе. Так, в ответе, который редакция получила сегодня, сообщается, что «статистические данные об эпидемиологической ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции и вакцинации против COVID-19 официально публикуются на портале «Стопкоронавирус.РФ» правительства РФ». «Представленные данные формируются на основании сведений министерства здравоохранения РФ и федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», - это второе и последнее предложение из ответа комитета по здравоохранению, подписанного Анатолием Себелевым.
Журналисты ИА «Высота 102» давно научились пользоваться данными портала «Стопкоронавирус.РФ», однако вопросы, которые направлялись в облздрав, касались совсем другого. В частности, мы интересовались, какой процент заболевших коронавирусом выявлен среди привитых от COVID-19, сколько человек среди привитых умерли от коронавируса и какими вакцинами были привиты заболевшие и умершие от коронавирусной инфекции.
Ответы на эти вопросы редакция не получила.
Напомним, на брифингах комитета здравоохранения Волгоградской области статистика о количестве летальных исходов среди вакцинированных также не озвучивалась. Журналистам периодически обещали «уточнить» и «предоставить их дополнительно», однако ответы на вопросы так и не были предоставлены.
Единственные данные, которые фигурировали в недавней публикации РБК, касались лишь заболеваемости коронавирусом среди привитых. Так, в Волгоградской области всего 1% вакцинированных заболевают COVID-19, утверждало издание, опросившее органы исполнительной власти регионов России. При этом, например, в Московской области этот показатель гораздо выше – 18%.
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