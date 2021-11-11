Чиновники нашли всего 1% вакцинированных в волгоградских ковидных стационарах

Covid-19 11.11.2021 08:07
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11.11.2021 08:07
Наибольшая доля госпитализированных пациентов с коронавирусом, которые ранее вакцинировались, приходится на Московскую область — 18%. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоги опроса, проведенного РБК среди представителей органов власти и здравоохранения российских регионов.
При этом отмечается, что число умерших привитых в регионе — менее 1%. У большинства скончавшихся были диагностированы хронические заболевания, следует из опроса.
По данным издания, в Белгородской области и Ханты-Мансийском автономном округе доля вакцинированных пациентов, попавших в больницу, составляет 12%, в Новгородской и Вологодской областях — 10%, в Санкт-Петербурге — 8–10%; в Башкирии — 5–7%; в Калужской области — не более 5–7%.
В то же время в Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Липецкой областях, а также Карачаево-Черкесии, Коми, Мордовии и Севастополе, согласно опросу, прививку делали не более 1% госпитализированных. При этом в Кировской области зарегистрировали 3% вакцинированных среди тех, кто остается в стационарах. Отмечается, что вакцинированные пациенты в 98% случаев болели в легкой или среднетяжелой форме.
При опросе РБК данные не предоставили 20 из 85 российских регионов. В Северной Осетии и Хакасии сообщили, что не ведут учет числа привитых среди госпитализированных.
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