Добрая, терпеливая и… строгая: волгоградцы назвали главные качества хорошей мамы

Полезно знать 01.12.2021 12:56
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01.12.2021 12:56
Дочерняя компания Сбербанка «СберСтрахование жизни» выяснила, какая мама нужна ребёнку. Более половины россиян (67%) заявили, что главное качество хорошей матери — доброта. С этим согласились 59% жителей Волгограда. При этом в список первоочередных материнских обязанностей респонденты включили достойное воспитание и образование, а основой крепкой семьи назвали любовь и счастье.
Большинство волгоградцев (59%) уверены, что хорошая мама должна быть доброй. 14% респондентов считают важным для материнства терпение. Каждый десятый (10%) житель Волгограда в топ-3 качеств хорошей матери включил строгость.
Главные задачи хорошей матери — дать ребёнку достойное образование и воспитание. Об этом заявили 35% и 33% волгоградцев соответственно. Каждый третий (27%) считает, что мать должна обеспечить крепкое здоровье, 9% — окружить любовью и заботой, а 5% — предоставить материальную поддержку.
Более половины (61%) волгоградцев уверены, что в основе крепкой семьи, которая так нужна любому ребёнку, — любовь. Треть (33%) опрошенных назвали такой опорой счастье. При воспитании детей в волгоградских семьях в первую очередь обращают внимание на дисциплину: об этом заявили 56% респондентов. 38% волгоградцев следят за социальным окружением (друзьями и одноклассниками) подрастающего поколения, а 35% беспокоятся об эмоциональном состоянии ребёнка.
Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «Воспитание и образование — вот два главных столпа, на которых, по мнению российских матерей, держится будущее детей. Голос мамы, её поддержка и забота — всё это закладывает основы будущего здоровья и успеха ребёнка. Мы понимаем, что материальная поддержка — не менее важная составляющая. В частности, наши исследования показывают, что 48% российских семей считают необходимым копить на образование детей. Сформировать капитал на любые цели можно, например, с помощью накопительного страхования жизни (НСЖ) от "СберСтрахования жизни". И чаще всего этим инструментом пользуются именно женщины: на них пришлось 66% всех договоров НСЖ, заключённых с начала года».
Исследование проводилось в ноябре 2021 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.
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