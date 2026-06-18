



Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из отдела МВД России «Фроловский» и инспекторами отдельного спецбатальона ДПС Госавтоинспекции предотвратили поставку в регион крупной партии наркотиков. Двоих 22-летних студентов на автомобиле Ceed удалось задержать на 826-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» во Фроловском районе.





Уточняется, что оба задержанных являются жителями Казани. При досмотре авто за подкрылками переднего левого колеса сотрудники полиции обнаружили внушительный сверток. Экспертиза показала, что содержимым свертка оказался синтетический наркотик – мефедрон. Общей вес химии составил около двух килограммов.

Задержанные признались о перевозке сильнодействующих веществ и пояснили, что приобрели партию в Московской области для дальнейшего сбыта в Волгограде.

– Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – добавили в ГУ МВД России по региону.

Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области