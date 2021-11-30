Здравоохранение 30.11.2021 18:17
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30.11.2021 18:17
Уникальную операцию выполнили сегодня врачи университетской многопрофильной Клиники №1 ВолгГМУ Минздрава России. Благодаря ювелирной работе хирургов и современной технологии пенсионер из Михайловского района получил возможность не только сохранить жизнь, но и вернуться к привычной деятельности.
69-летний житель Михайловского района Волгоградской области с жалобами на давящие боли в грудной клетке был госпитализирован в ЦРБ Михайловки в середине октября. После проведенного обследования мужчина был переведен в Клинику Волгоградского государственного медицинского университета с диагнозом нестабильная стенокардия, расслаивающаяся аневризма нисходящей грудной аорты, острое нарушение мозгового кровообращения.
«Пациент пребывал в состоянии дезориентации, испытывал трудности в общении, нуждался в экстренном оперативном лечении, так как особое опасение вызывал высокий риск развития разрыва аневризмы аорты», – рассказала главный врач Клиники №1 ВолгГМУ Минздрава России, профессор Елена Зюбина.
Из Москвы в Волгоград по запросу университетской клиники в кротчайшие сроки был доставлен эндопротез, который бригада врачей под руководством заведующего кардиохирургическим отделением Клиники №1, профессора Павла Мозгового сегодня успешно имплантировала пациенту.
«Это первый подобный опыт оказания такой высокотехнологичной помощи в Волгоградской области. Метод используется много лет, однако при аневризме нисходящей грудной аорты такое лечение применено впервые. Полостные операции по поводу аневризмы нисходящей грудной аорты считаются малоэффективными, так как в большинстве отличаются большой травматичностью, тяжелым послеоперационным периодом и высокой летальностью (до 25%)», – отметила руководитель клиники.
Операция по имплантации протеза эндоваскулярным методом является малоинвазивной. Это значит, что медицинские инструменты вводятся в поврежденный участок без разрезов, через прокол в бедренной артерии. Это позволяет избежать массивной кровопотери и сокращает этап реабилитации до нескольких дней.
«Операция прошла в штатном режиме. Выполнили все, что планировали. Устройство зафиксировано на стенках аорты и подключичной артерий. Протез представляет собой металлическую сетку особой конструкции, покрытую изнутри герметичной полимерной тканью. Дополнительно провели стентирование подключичной артерии, что позволяет сохранить кровообращение головного мозга», – рассказал ведущий кардиохирург университета, профессор Павел Мозговой.
Профессору Мозговому в ходе операции ассистировали сосудистые хирурги Клиники №1 Владимир Уфимцев и Иляс Тазбиев. В операционной также работали врач анастезиолог-реаниматолог Елена Михина, операционная медицинская сестра Наталья Голубкова.
«Новые методики хирургической помощи в Клинике №1 ВолгГМУ внедряются ежегодно. В этом году освоен новый метод лечения пациентов, страдающих тромбоэмболией. Эти операции для пациентов бесплатны. Получить уникальную помощь могут как жители Волгоградской области, так и соседних областей», – отметил ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин, который поздравил врачей университетской клиники с успешно проведенной операцией.
С начала 2021 года специалистами Клиники №1 ВолгГМУ выполнено 3,5 тысячи хирургических, урологических, гинекологических, онкологических, кардиологических вмешательств, а также около пятисот пункций в протоколе ЭКО.
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