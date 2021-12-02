Занимательная арифметика волгоградской УК довела жильцов до прокуратуры

Финансовую деятельность ООО «УК Тракторозаводского района» за три последних года просят проверить жильцы дома №2 по улице Мясникова. Как сообщили ИА «Высота 102» собственники квартир девятиэтажного дома, они обратились в прокуратуру Волгограда «из-за полной безысходности и отфутболивания всех и всеми».

«Более полугода мы обиваем пороги и нашей УК, и администрации района, и отдела полиции №1, и контролирующих органов, но вразумительного ответа так ни от кого и не получили, - рассказывают собственники квартир. - Суть вопроса в том, что наша УК увеличила размер платы за содержание и ремонт с тарифа 21,55 руб. за один квадратный метр до 28,06 руб. Таким образом, каждая квартира стала платить больше от 200 до 500 рублей».

Как рассказывают граждане, в декабре прошлого года управленцы инициировали проведение собрания собственников квартир дома. Но в бланках для голосования было почему-то только три варианта ответов: «За», «Против», «Воздержался». А вот пункта о том, что жители должны предложить свой вариант платы, не было прописано ни в вопросах, ни озвучено устно. В результате 98,8% жителей проголосовали против повышения платы, но ситуацию это не изменило.

«В ООО «УК ТЗР» и жилищной инспекции города Волгограда посчитали: если собственники не предложили свою стоимость, то и собрание не имеет кворума, и решение платы за содержание помещений не принято. Мы все это время говорим о нарушениях и просим объяснить, на каком основании это сделано. Требовали предъявить экономически обоснованный расчет, - возмущаются люди. – Не раз обращались в жилищную инспекцию, требовали от управляющей компания акты выполненных работ, которые она никогда не предоставляла, а также годовой отчет за 2020-й год и за полгода 2021-го».

«На недавней встрече руководства УК с активом совета нашего дома мы в очередной раз попытались получить ответы на ряд вопросов, просили сделать перерасчет и вернуть нам деньги, но услышали совсем другое: «Можете хоть в суд идти, все равно ничего никогда не добьетесь и ни один суд у нас не выиграете, - делятся ошарашенные жильцы. – Поэтому и попросили прокуратуру провести проверку в отношении ООО «УК Тракторозаводского района» по вопросу необоснованного расходования денежных средств по содержанию дома, а также затребовать у управляющей компании акты выполненных работ и годовые отчеты за последние три года». Жильцы убеждены, что при проверке может обнаружиться «очень много интересного». По их словам, они в этих бедах не одиноки. Такая же история и у жильцов дома №7 по улице академика Богомольца, которую также обслуживает данная УК.