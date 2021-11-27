В Волгоградской области бездомный чуть не сгорел в подвале дома

Происшествия 27.11.2021 09:02
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27.11.2021 09:02
Бездомный мужчина пострадал в пожаре, который вспыхнул в подвале двухэтажки в Камышине. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило накануне в семь часов вечера. Горели бэушные вещи в подвальном помещении одного из домов на улице Краснодонской. Огонь потушили в течение 10 минут, после чего был обнаружен мужчина без определенного места жительства, который, вероятно курил или обогревался. Бездомный получил отравление угарным газом.
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