Депутаты Волгоградской облдумы поддержат закон о QR-кодах 1 декабря





Стала известна дата заседания Волгоградской областной думы, на котором депутаты собираются поддержать проект федерального закона о введении QR-кодов для посещения массовых мероприятий и объектов общепита и торговли. Как сообщает ИА «Высота 102» этот животрепещущий вопрос внесен в повестку заседания, которое состоится 1 декабря.

Между тем, сомнений в том, что депутаты областной думы поддержат данный законопроект, нет. Он был уже одобрен в комитете по охране здоровья под председательством Натальи Семеновой и в комитете по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий под руководством Михаила Струка. Субъектами законодательной инициативы выступили также 24 депутата областной думы, представляющие "Единую Россию".

Ранее ИА «Высота 102» сообщало , что жители Волгоградской области начали сбор подписей с требованием к депутатам областной думы не поддерживать данный законопроект. По мнению подписавшихся под обращением жителей, внедрение данной инициативы не поможет в сдерживании распространения коронавируса, зато усугубит проблемы бизнеса и усилит раскол в обществе. Между тем, часть региональных парламентов страны уже поддержала данный законопроект. Небольшой инцидент случился лишь в регпарламенте Северной Осетии, где сначала не набралось достаточного количества голосов депутатов для одобрения документа. Однако депутаты переголосовали и нужный результат был достигнут.

Напомним, проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Предполагается, что такие меры будут действовать до 1 июня 2022 года.



