Общество 25.11.2021 14:10
0
25.11.2021 14:10
Жители Волгоградской области направили депутатам облдумы обращение с требованием не поддерживать федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. «Мы не против прививок, мы против принуждения к ним»,- заявила ИА «Высота 102» один из организаторов сбора подписей из города Жирновска дизайнер Елена Платцева.
По словам женщины, введение таких мер не поможет предотвратить распространения инфекции и лишь обострит проблемы бизнеса и внесет социальную рознь среди граждан. «Уничтожается само понятие вакцинации для установления иммунитета против коронавируса, а во главу угла ставится получение некого цифрового кода, как пропуска в обычную жизнь»,- пояснила женщина. И она, и многие ее друзья и знакомые не согласны с этим. Поэтому Елена и ее единомышленники решили организовать в местном торговом центре сбор подписей, который, по ее словам, только начинает набирать обороты. Только за 3 дня активисты собрали 190 подписей из разных уголков Волгоградской области. «Наше обращение подписали жители Волгограда, Камышина, Жирновска, Котово и еще много других людей из маленьких поселков в области. Есть даже жители Саратовской области, Ставропольского края»,- пояснила активистка. Многие в социальных сетях даже попросили их продлить данную акцию, поскольку не все противники QR-кодов успели приехать и подписать бланки.
«Я, как и многие другие жители региона, просто хочу, чтобы власти не вносили законопроекты, которые нарушают права граждан»,- пояснила Елена. Жители очень надеются, что они смогут донести принципиальную гражданскую позицию до депутатов.
Напомним, накануне в Волгоградскую областную думу был внесен проект постановления о поддержке федерального законопроекта "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". В этот же день его одобрили и рекомендовали к принятию комитет по охране здоровья под председательством Натальи Семеновой и комитет по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий под руководством Михаила Струка. Законопроект регулирует использование QR-кодов в общественных местах и его уже успели поддержать в некоторых региональных парламентах.
Как ранее сообщалось, проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации.
До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.
Предполагается, что такие меры будут действовать до 1 июня 2022 года.
Реклама
Ледовый дворец за 270 млн рублей построят в Волгоградской области25.11.2021 17:53
Общество 25.11.2021 17:53
ЛУКОЙЛ глазами детей: в школе живописи Андрея Выстропова прошел конкурс детских рисунков к 30-летию компании25.11.2021 17:00
Общество 25.11.2021 17:00
Опасный вирус нашли у коров на ферме в Волгоградской области25.11.2021 17:00
Общество 25.11.2021 17:00
Экс-прокурор Волгограда уехал на повышение в Саратовскую область25.11.2021 16:39
Общество 25.11.2021 16:39
Волгоградский губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в Кузбассе25.11.2021 15:54
Общество 25.11.2021 15:54
В Волгограде двоих детей с криминальными замашками определили в спеццентр25.11.2021 12:39
Общество 25.11.2021 12:39
Сказочный поезд Деда Мороза приедет в Волгоград25.11.2021 12:21
Общество 25.11.2021 12:21
Новогоднее убранство Волгограда обойдется в 7 миллионов рублей25.11.2021 11:15
Общество 25.11.2021 11:15
Рыбу с бактериями и паразитами продавали в Волгоградской области25.11.2021 10:25
Общество 25.11.2021 10:25
Большинство волгоградцев выступает против введения QR-кодов в общественном транспорте25.11.2021 09:50
Общество 25.11.2021 09:50
Работодатели Волгоградской области премируют привившихся сотрудников25.11.2021 09:10
Общество 25.11.2021 09:10
Росздравнадзор засекретил списки волгоградских антипрививочников25.11.2021 08:13
Общество 25.11.2021 08:13
Росморречфлот продлил навигацию на шлюзе Волжской ГЭС24.11.2021 16:33
Общество 24.11.2021 16:33
Участникам войны из Волгоградской области повысили до 10 тысяч рублей выплаты к памятным датам24.11.2021 15:29
Общество 24.11.2021 15:29
Уволена директор природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»24.11.2021 14:48
Общество 24.11.2021 14:48
Реклама