



Жители Волгоградской области направили депутатам облдумы обращение с требованием не поддерживать федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. «Мы не против прививок, мы против принуждения к ним»,- заявила ИА «Высота 102» один из организаторов сбора подписей из города Жирновска дизайнер Елена Платцева.

По словам женщины, введение таких мер не поможет предотвратить распространения инфекции и лишь обострит проблемы бизнеса и внесет социальную рознь среди граждан. «Уничтожается само понятие вакцинации для установления иммунитета против коронавируса, а во главу угла ставится получение некого цифрового кода, как пропуска в обычную жизнь»,- пояснила женщина. И она, и многие ее друзья и знакомые не согласны с этим. Поэтому Елена и ее единомышленники решили организовать в местном торговом центре сбор подписей, который, по ее словам, только начинает набирать обороты. Только за 3 дня активисты собрали 190 подписей из разных уголков Волгоградской области. «Наше обращение подписали жители Волгограда, Камышина, Жирновска, Котово и еще много других людей из маленьких поселков в области. Есть даже жители Саратовской области, Ставропольского края»,- пояснила активистка. Многие в социальных сетях даже попросили их продлить данную акцию, поскольку не все противники QR-кодов успели приехать и подписать бланки.

«Я, как и многие другие жители региона, просто хочу, чтобы власти не вносили законопроекты, которые нарушают права граждан»,- пояснила Елена. Жители очень надеются, что они смогут донести принципиальную гражданскую позицию до депутатов.

омитет по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий под руководством Михаила Струка. Законопроект регулирует использование QR-кодов в общественных местах и его уже успели поддержать в некоторых региональных парламентах. Напомним, накануне в Волгоградскую областную думу был внесен проект постановления о поддержке федерального законопроекта "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". В этот же день его одобрили и рекомендовали к принятию комитет по охране здоровья под председательством Натальи Семеновой и к