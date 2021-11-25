Общество

Жители Волгоградской области потребовали от депутатов не поддерживать закон о QR-кодах

Общество 25.11.2021 14:10
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25.11.2021 14:10


Жители Волгоградской области направили  депутатам  облдумы обращение с требованием   не поддерживать  федеральный законопроект о введении  QR-кодов в общественных местах. «Мы не против прививок, мы против  принуждения к ним»,- заявила ИА «Высота 102» один из организаторов сбора подписей из города Жирновска дизайнер Елена Платцева. 
По словам женщины, введение таких мер не поможет предотвратить распространения инфекции и лишь обострит проблемы бизнеса  и внесет  социальную рознь среди граждан. «Уничтожается само понятие вакцинации для установления иммунитета против коронавируса, а во главу угла ставится получение некого цифрового кода, как пропуска в обычную жизнь»,- пояснила женщина. И она, и многие ее друзья и знакомые не согласны с этим.  Поэтому Елена и ее единомышленники решили организовать в местном торговом центре сбор подписей, который, по ее словам, только начинает набирать обороты. Только за 3 дня активисты собрали 190 подписей из разных уголков Волгоградской области. «Наше обращение подписали жители  Волгограда, Камышина, Жирновска, Котово и еще много  других людей из маленьких поселков в области. Есть даже жители Саратовской области, Ставропольского края»,- пояснила активистка. Многие  в социальных сетях даже попросили их продлить данную акцию, поскольку не все противники QR-кодов успели приехать и подписать бланки. 
«Я, как и многие другие жители региона, просто хочу, чтобы власти не вносили законопроекты, которые нарушают права граждан»,- пояснила Елена.  Жители очень надеются, что они смогут донести принципиальную гражданскую позицию до депутатов.  
Напомним, накануне в Волгоградскую областную думу был внесен проект постановления о поддержке федерального законопроекта "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". В этот же день его одобрили и рекомендовали к принятию  комитет по охране здоровья под председательством Натальи Семеновой и комитет по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий под руководством Михаила Струка. Законопроект регулирует использование QR-кодов в общественных местах и его уже успели поддержать в некоторых региональных парламентах. 
Как ранее сообщалось, проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации.
До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. 
Предполагается, что такие меры будут действовать до 1 июня 2022 года.

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