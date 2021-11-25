В ВолгГМУ вручили студенческие билеты французского университета Гренобль-Альпы





В Волгоградском государственном медицинском университете состоялась торжественная церемония вручения студенческих билетов первокурсникам международной образовательной программы «Licence en économie et géstion» («Бакалавр по экономике и управлению»). В церемонии приняли участие руководитель программ дистанционного обучения и международных отношений факультета экономики УГА, заместитель директора Центра экономических исследований Гренобля, профессор Фарук Ульген, заместитель директора программ дистанционного обучения и международных отношений факультета экономики УГА Наташа Коллет, координатор по работе со студентами программы «Licence en économie et géstion» факультета экономики УГА Валентина Колчан.

Напомним, Институт общественного здоровья ВолгГМУ реализует российско-французский проект с университетом Гренобль-Альпы в рамках международного сотрудничества. Первый набор студентов на программу «Бакалавр по экономике и управлению» состоялся в 2021 году. Дистанционная бакалаврская программа предполагает выдачу студенту, успешно освоившему образовательную программу, французского диплома о высшем образовании.

Как отметила проректор по работе с иностранными с иностранными учащимися и международным связям Натальи Альшук, стратегия ВолгГМУ учитывает современный тренд, связанный с интернационализацией высшего образования.

«С 2021 года в ВолгГМУ реализуется уникальный для Волгограда проект. Обучаясь в ВолгГМУ на направлении «Менеджмент», после 2-го курса, наши студенты могут поступить на Факультет экономики и управления университета Гренобль-Альпы. Дистанционный формат обучения в Гренобле позволяет совместить с учёбой в нашем университете. Поскольку это двухгодичная образовательная программа. На выходе студенты получат два диплома о высшем экономическом образовании: российский и французский, а также профессиональное знание английского, французского языков», - подчеркнула проректор.

По мнению директора института Общественного здоровья ВолгГМУ Всеволода Аджиенко, в современных условиях глобальной трансформации экономики наличие подобных компетенций у выпускников университета обеспечит им конкурентные преимущества на рынке.

Представители университета Гренобль-Альпы отметили важность сотрудничества и готовность к развитию новых проектов.



