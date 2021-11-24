В Котово Волгоградской области грузовик свалил световую опору на дом





В городе Котово в результате ДТП световая опора рухнула на жилой дом. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «Волгоградоблэлектро», происшествие случилось на улице Заречной. «ЗИЛ» врезался в опору воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, в результате чего она завалилась на крышу строения. К устранению последствий аварии ремонтная бригада Котовского участка филиала Камышинские МЭС приступила незамедлительно. Благодаря оперативным действиям специалистов электроснабжение жилых объектов было восстановлено в кратчайшие сроки.

Виновник происшествия скрылся с места ДТП, однако его личность установлена.

Теперь водитель обязан будет возместить материальный ущерб. Также он понесет административное наказание, предусматривающее лишение права управления транспортным средством на срок до 1,5 лет.

Фото АО "Волгоградоблэлектро".



