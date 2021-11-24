



В Центре электронного медицинского образования ВолгГМУ 26 ноября начнется трехдневный обучающий курс для врачей с использованием анатомического материала. Это первый подобный курс, организованный учеными на юге страны. Ранее такие образовательные технологии были доступны только медикам столичных регионов.

На симуляционном модуле «Голова человека» волгоградские врачи-неврологи и оториноларингологи отработают уникальные методики помощи населению, в том числе, с постковидным синдромом.

«Не секрет, что огромная доля осложнений после COVID-19 приходится на неврологические заболевания. Задача любого практикующего врача – оказать своевременную и качественную помощь, особенно когда речь идет о болевом синдроме. Невозможно обучить врача мануальным навыкам с помощь атласов и силиконовых манекенов. Поэтому возможность работы на «фреш-материале» дает нам уникальную возможность в дальнейшем не допустить ошибки при оказании помощи живому человеку», – прокомментировал один из авторов курса, заведующий кафедрой неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации Института НМФО ВолгГМУ, доктор медицинских наук Александр Барулин.

Волгоградские оториноларингологи в рамках кадавер-курса смогут получить новые знания и отработать технику оказания помощи пациентам с заболеванием уха, носа и околоносовых пазух. Мастер-класс проведет заведующий кафедрой оториноларингологии ВолгГМУ, доктор медицинских наук Наталья Тарасова. Среди приглашенных спикеров – первый проректор по научной деятельности, заведующий кафедрой морфологии и патологии медицинского университета «РЕАВИЗ» Алексей Супильников.

Диссекционные (cadaver) курсы – это новые образовательные технологии, получившие широкое признание в крупных зарубежных медицинских вузах, научных центрах Москвы и Санкт-Петербурга.

«Организация кадавер-курсов – активно развивающееся сейчас направление. Условно можно разбить его на две части. Первая – работа в ветеринарных лабораториях на животных. Второе – отработка сложных хирургических вмешательств на трупном материале. Мы также пользуемся биоматериалом и проводим кадавер-курсы для травматологии, пластической хирургии, челюстно-лицевой хирургии, ЛОР-патологии и т. п.», – рассказал сетевому изданию spbdnevnik.ru ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, академик РАН Сергей Багненко.

Диссекционными мастер-классами на базе Центра электронного медицинского образования ВолгГМУ уже заинтересовались врачи, работающие в клиниках разных регионов страны. На курс для врачей-косметологов, в рамках программы непрерывного медицинского образования, записались специалисты из Оренбурга, Самары, Саратова, Краснодара, Владикавказа и других российских городов. В начале 2022 года в вузе запланирован кадавер-курс для врачей травматологов, работающих с пациентами, страдающими от заболеваний суставов.