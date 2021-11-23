Пожилой водитель сбил пенсионерку в Волгоградской области

Происшествия 23.11.2021 10:28
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23.11.2021 10:28
Водитель «ВАЗ-21150» сбил 65-летнюю пенсионерку в Палласовском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, 73-летний мужчина на улице Остравская в Палласовке сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пенсионерка доставлена в больницу.
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