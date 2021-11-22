Расследования 22.11.2021 14:07
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22.11.2021 14:07
Уголовное дело о мошенничестве и покушении на дачу взятки возбуждено в Волгоградской области в отношении трех жительниц Волжского, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова.
По данным следствия, в 2018 году две местные жительницы обратились к 30-летней женщине с просьбой оказать содействие в решении вопроса о прекращении исполнительных производств, возбужденных в территориальном подразделении службы судебных приставов. Злоумышленница согласилась, хотя не имела каких-либо знакомых среди должностных лиц отдела судебных приставов. Получив в общей сложности за решение вопроса от двух женщин около 160 тысяч рублей, она их присвоила. Расследование продолжается.
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