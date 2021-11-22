В Волгограде продавцу дешевого алкоголя и сигарет грозит 5 лет колонии





Переду судом в Волгограде предстанет 53-летний местный житель по уголовному делу о незаконном обороте контрафактного алкоголя и немаркированных сигарет. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчине, который обвиняется по двум статьям УК РФ, грозит до 5 лет лишения свободы.

По версии следствия, с марта по декабрь 2020 года он организовал приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и розничную продажу алкогольной и табачной продукции, якобы изготовленной производителями известных торговых марок. Нелегально произведенные спиртные напитки в дальнейшем реализовывались в торговых точках, расположенных на территории Краснооктябрьского района Волгограда.

Противозаконный бизнес волгоградца в конце прошлого года пресекли сотрудники полиции. Из незаконного оборота было изъято более 4 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции без маркировки, 500 бутылок контрафактного алкоголя под видом известных брендов, а также свыше 200 пачек немаркированных сигарет. Ущерб правообладателям превысил 500 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г. Волгограду.



