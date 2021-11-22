В Волгограде продавцу дешевого алкоголя и сигарет грозит 5 лет колонии

Расследования 22.11.2021 11:29
0
22.11.2021 11:29
Переду судом в Волгограде предстанет 53-летний местный житель по уголовному делу о незаконном обороте контрафактного алкоголя и немаркированных сигарет. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчине, который обвиняется по двум статьям УК РФ, грозит до 5 лет лишения свободы.
По версии следствия, с марта по декабрь 2020 года он организовал приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и розничную продажу алкогольной и табачной продукции, якобы изготовленной производителями известных торговых марок. Нелегально произведенные спиртные напитки в дальнейшем реализовывались в торговых точках, расположенных на территории Краснооктябрьского района Волгограда.
Противозаконный бизнес волгоградца в конце прошлого года пресекли сотрудники полиции. Из незаконного оборота было изъято более 4 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции без маркировки, 500 бутылок контрафактного алкоголя под видом известных брендов, а также свыше 200 пачек немаркированных сигарет. Ущерб правообладателям превысил 500 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г. Волгограду.
Реклама
Две должницы и одна аферистка стали фигурантами уголовного дела в Волжском22.11.2021 14:07
Расследования 22.11.2021 14:07
В Волгограде домработница обокрала спящего хозяина квартиры22.11.2021 11:50
Расследования 22.11.2021 11:50
Начальника почты в Волгоградской области осудили за хищение денег21.11.2021 17:29
Расследования 21.11.2021 17:29
За кражи из люксовых автомобилей в Волгограде задержали ростовчанина21.11.2021 10:54
Расследования 21.11.2021 10:54
Роковой удар: в Волгограде частный таксист убил пассажира из-за мусора в салоне20.11.2021 11:31
Расследования 20.11.2021 11:31
Арестованы двое фигурантов дела о стрельбе на перекрестке в Волгограде20.11.2021 10:20
Расследования 20.11.2021 10:20
Волгоградку осудят за оформление кредитов на беспомощную сироту19.11.2021 16:19
Расследования 19.11.2021 16:19
Обвиняемого в терроризме волгоградского подростка отправили под домашний арест19.11.2021 15:17
Расследования 19.11.2021 15:17
Массовое производство суррогатных коктейлей прикрыли в Волгограде19.11.2021 11:34
Расследования 19.11.2021 11:34
Волгоградца заключили в СИЗО за оскорбительные надписи на памятнике19.11.2021 10:44
Расследования 19.11.2021 10:44
Подозреваемый в покушении на убийство перед стрельбой «окропил» перекресток в Волгограде18.11.2021 15:03
Расследования 18.11.2021 15:03
Установлены и задержаны: стрельба на перекрестке в Волгограде попала на видео18.11.2021 11:51
Расследования 18.11.2021 11:51
Новый год в СИЗО Волгограда встретит подозреваемый по делу о ложной вакцинации врач-терапевт18.11.2021 10:42
Расследования 18.11.2021 10:42
Осквернителя памятника жертвам Холокоста задержали в Волгограде (ВИДЕО)17.11.2021 15:50
Расследования 17.11.2021 15:50
Разыскиваемого за двойное убийство в Коврове задержали в такси под Волгоградом (ВИДЕО)17.11.2021 13:08
Расследования 17.11.2021 13:08
Реклама