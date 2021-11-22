



На месте аварии в Октябрьском районе скончался 48-летний водитель опрокинувшейся в кювет Geely Emgrand. Смертельное ДТП случилось минувшим днем на 33 километре трассы «Октябрьский - Новоаксайский – Ильмень-Суворовский», сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительной информации, мужчина ехал со стороны хутора Молоканского в сторону хутора Ильмень-Суровского и не справился с управлением. В результате автомобиль выехал с дороги и опрокинулся в кювет.



