Спорт

Волгоградскому "Ротору" грозит сокращение бюджета после провала в ФНЛ

Спорт 22.11.2021 08:01
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22.11.2021 08:01


До конца этой неделе перед игрой «Ротора» с «Факелом», которая запланирована на 27 ноября, должен состояться брифинг с участием руководства облкомспорта, где будет обсуждаться дальнейшая судьба волгоградского клуба. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на инсайдера по ФНЛ – телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым». Как утверждает источник,  в «Роторе», который опустился в зону вылета после вчерашнего поражения от «Балтики», может произойти тотальная перезагрузка с сокращением бюджета. Сейчас он у волгоградцев второй в ФНЛ после «Оренбурга», который сейчас занимает первое место в турнирной таблице. По некоторым сведениям, содержание "Ротора" обходится бюджету почти в 1 миллиард рублей. Телеграм-канал инсайдера подтвердил также ранее распространенную информацию о предстоящих отставках гендиректора клуба Андрея Рекечинского и спортивного директора Эдуарда Панасюка.
Напомним, накануне «Ротор» проиграл «Балтике»  со счетом 1:2 и опустился на 17-ое место – в зону вылета. Ранее был уволен главный тренер клуба Дмитрий Хохлов, обязанности которого в настоящее время исполняет Алексей Жданов, тренер «Ротора-2». 
Фото СК "Ротор".

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