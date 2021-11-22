Спорт 22.11.2021 08:01
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22.11.2021 08:01
До конца этой неделе перед игрой «Ротора» с «Факелом», которая запланирована на 27 ноября, должен состояться брифинг с участием руководства облкомспорта, где будет обсуждаться дальнейшая судьба волгоградского клуба. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на инсайдера по ФНЛ – телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым». Как утверждает источник, в «Роторе», который опустился в зону вылета после вчерашнего поражения от «Балтики», может произойти тотальная перезагрузка с сокращением бюджета. Сейчас он у волгоградцев второй в ФНЛ после «Оренбурга», который сейчас занимает первое место в турнирной таблице. По некоторым сведениям, содержание "Ротора" обходится бюджету почти в 1 миллиард рублей. Телеграм-канал инсайдера подтвердил также ранее распространенную информацию о предстоящих отставках гендиректора клуба Андрея Рекечинского и спортивного директора Эдуарда Панасюка.
Напомним, накануне «Ротор» проиграл «Балтике» со счетом 1:2 и опустился на 17-ое место – в зону вылета. Ранее был уволен главный тренер клуба Дмитрий Хохлов, обязанности которого в настоящее время исполняет Алексей Жданов, тренер «Ротора-2».
Фото СК "Ротор".
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