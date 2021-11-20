Происшествия 20.11.2021 10:31
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20.11.2021 10:31
45-летняя женщина скончалась в результате ДТП, которое произошло накануне в Ленинском районе. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, 38-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, который двигался из Ленинска в Волжский, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате иномарка врезалась в Lada Largus. Оба водителя с травмами доставлены в больницу. Пассажирка отечественного автомобиля от полученных травм скончалась на месте ДТП.
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