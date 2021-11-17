Экономика 17.11.2021 08:43
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17.11.2021 08:43
Управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов:
«Котировки железной руды продолжают корректировку и по итогам прошедшей недели снизились на 9,9% на фоне падения спроса со стороны сталелитейной отрасли Китая. Цена на сегодня составила $89,05/т, снижение с начала ноября – 13,2%
По итогам октября выпуск стали в КНР снизился на 2,9% м/м (23,3% г/г) до 71,58 млн т. В результате среднее дневное производство составило 2,3 млн т, что на 6,1% ниже октября 2020 г. и является самым низким значением с декабря 2017 г. За первые 10 месяцев 2021 г. Китай произвел 877,05 млн т стали (-0,7% г/г). Среди основных факторов снижения выступили перебои с электричеством, слабый спрос и ограничение производства для снижения выбросов.
В ноябре-декабре 2021 г. выпуск может продолжить сокращаться на фоне новых требований по снижению производства для северных провинций Китая, а также сохранения проблем нехватки ликвидности в строительной отрасли страны. Таким образом, общий выпуск стали в Китае по итогам 2021 г. может оказаться ниже планового уровня 1 065 млн т, опуститься до которого рассчитывало правительство Китая. При этом снижение производства стали в Китае на 1% до 1 042 млн т может привести к сокращению импорта железной руды в эту страну на 3,7% г/г до 1 127 млн т.
В ноябре-декабре предложение железной руды из Австралии и Бразилии может снизиться, что окажет незначительную поддержку ценам» .
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