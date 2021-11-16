Подростка повторно поймали пьяным за рулем в Волгоградской области

Пьяного 17-летнего подростка за рулем «семерки» задержали инспекторы ДПС в одном из поселков Палласовского района. Как сообщили в региональном главке МВД, н очью инспекторы ДПС для проверки документов остановили автомобиль ВАЗ-21074. За рулем автомобиля оказался несовершеннолетний местный житель. От юного водителя исходил сильный запах алкоголя, прав на вождение машины у него не было. Молодой человек отказался проходить медицинское освидетельствование. Установлено, что подросток стоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних как за совершение административных правонарушений, так и уголовных преступлений. Также выяснилось, что в сентябре прошлого года его задерживали за аналогичное правонарушение, он и тогда отказывался проходить тест на состояние опьянения. Суд назначил ему административный штраф, который до сегодняшнего момента не оплачен.

Собраны материалы для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию) и ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

Его родители за передачу управления автомобиля лицу, не имеющему права управления, могут быть оштрафованы по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ на 30 тысяч рублей. За передачу управления несовершеннолетнему, находящемуся в состоянии опьянения (ч.2 ст. 12.8 КоАП РФ), им также грозит штраф в сумме 30 тысяч рублей либо лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. Автомобиль помещен на стоянку ГИБДД.







