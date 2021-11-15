Федеральные новости

На борьбу с COVID-19 в Волгоградской области направили врачей из Москвы

Федеральные новости 15.11.2021 20:21
0
15.11.2021 20:21


В Волгоградской области с понедельника, 15 ноября, будет работать бригада московских врачей. Об этом, как сообщают федеральные СМИ, сообщил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
«По данным мониторинга нашего регистра пациентов с заболеванием COVID-19, требуется выезд в Волгоградскую область, и сформирована бригада для выезда в регион. Планируемая дата работы с 15 ноября, бригада приступит к оказанию медицинской помощи и к организационно-методическим вопросам», - сказал Мурашко. Глава Минздрава отметил, что в регионах РФ наблюдается неоднородность по заболеваемости и по заполнению коек.  
В Волгоградской области за минувшие сутки диагноз коронавирусная инфекция был поставлен у 471 человека - это несколько меньше, чем фиксировалось за последние дни. Однако смертность от COVID-19 в регионе остается высокой. Скончались 35 человек. Всего жертвами коронавируса стали 4039 жителей области. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Федеральные новости
13.11.2021 08:39
Федеральные новости 13.11.2021 08:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.11.2021 14:24
Федеральные новости 11.11.2021 14:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.11.2021 08:14
Федеральные новости 02.11.2021 08:14
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.11.2021 18:05
Федеральные новости 01.11.2021 18:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.10.2021 11:55
Федеральные новости 27.10.2021 11:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.10.2021 10:55
Федеральные новости 27.10.2021 10:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.10.2021 16:13
Федеральные новости 21.10.2021 16:13
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
21.10.2021 11:00
Федеральные новости 21.10.2021 11:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.10.2021 15:13
Федеральные новости 20.10.2021 15:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.10.2021 14:29
Федеральные новости 19.10.2021 14:29
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.10.2021 18:08
Федеральные новости 18.10.2021 18:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.10.2021 17:22
Федеральные новости 14.10.2021 17:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.10.2021 14:47
Федеральные новости 04.10.2021 14:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.09.2021 10:41
Федеральные новости 30.09.2021 10:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.09.2021 13:34
Федеральные новости 28.09.2021 13:34
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:21
На борьбу с COVID-19 в Волгоградской области направили врачей из МосквыСмотреть фотографии
20:06
«Это невыносимо»: в Волгограде замерзающая блокадница просит помощиСмотреть фотографии
17:53
Волгоградцам объяснили роль их соседей в закончившейся переписиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
В Волгограде помогавшая постковидникам врач умерла от COVID-19Смотреть фотографии
17:01
Нового главного врача Урюпинской ЦРБ нашли в Ростовской областиСмотреть фотографии
16:45
«Ситиматик-Волгоград» запускает выгодную акцию для должниковСмотреть фотографии
16:29
В провале стройки за 20 миллионов обвиняется районный чиновник в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:00
Жители Юга и Северного Кавказа больше других россиян интересуется покупками онлайнСмотреть фотографии
15:49
На севере Волгоградской области лег первый снегСмотреть фотографии
15:05
Браконьеров с тушами косуль задержали в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:19
Подросток украл из павильонов в Волгограде конфеты и петардыСмотреть фотографии
13:49
Комиссия допустила на выборы мэра Волгограда троих кандидатовСмотреть фотографии
13:15
В Волгограде начался суд над бывшим председателем облкомприродыСмотреть фотографии
13:00
Экс-глава района Волгограда устроился в администрацию ЭлистыСмотреть фотографии
12:44
Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области снизилась за суткиСмотреть фотографии
12:28
Волгоградец взыскал 150 тысяч рублей за травму сына в VIP-зале аэропорта "Шереметьево"Смотреть фотографии
12:15
В Волгограде бывший следователь сменит служебный кабинет на тюремную камеруСмотреть фотографии
11:15
Мчавшийся на красный водитель Mercedes устроил массовое ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
За хранение 18 тыс бутылок спирта волжанина отправили в колонию строгого режимаСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде к Новому году установят шар почти за 1 миллион рублейСмотреть фотографии
10:22
С нового года все больничные листы станут электроннымиСмотреть фотографии
10:14
Легковушка на встречке влетела в грузовик-холодильник в ВолжскомСмотреть фотографии
10:02
Под Волгоградом торопливый водитель чуть не убил ребенкаСмотреть фотографии
09:04
Волгоградские депутаты усложнят жизнь для непривитыхСмотреть фотографии
08:02
Финал Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей пройдет в «Сколково» 5-8 декабряСмотреть фотографии
19:01
Росстат зафиксировал сокращение числа вакансий в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:15
Суд в Волгограде взыскал 21,5 млн рублей с коммерсанта за провальную стройку детсадаСмотреть фотографии
16:41
На шлюзах Волжской ГЭС завершается навигацияСмотреть фотографии
15:42
«Лучшее лекарство для постковидников»: в оранжереях под Волгоградом открылся бал хризантемСмотреть фотографии
15:31
Волгоградцу грозит тюремный срок за продажу рогов сайгакаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 