На борьбу с COVID-19 в Волгоградской области направили врачей из Москвы





В Волгоградской области с понедельника, 15 ноября, будет работать бригада московских врачей. Об этом, как сообщают федеральные СМИ, сообщил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«По данным мониторинга нашего регистра пациентов с заболеванием COVID-19, требуется выезд в Волгоградскую область, и сформирована бригада для выезда в регион. Планируемая дата работы с 15 ноября, бригада приступит к оказанию медицинской помощи и к организационно-методическим вопросам», - сказал Мурашко. Глава Минздрава отметил, что в регионах РФ наблюдается неоднородность по заболеваемости и по заполнению коек.

В Волгоградской области за минувшие сутки диагноз коронавирусная инфекция был поставлен у 471 человека - это несколько меньше, чем фиксировалось за последние дни. Однако смертность от COVID-19 в регионе остается высокой. Скончались 35 человек. Всего жертвами коронавируса стали 4039 жителей области.



