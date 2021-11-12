Борьба с коррупцией

Адвокат матери Прохора Шаляпина в Волгограде добилась отвода судьи

Борьба с коррупцией 12.11.2021 14:01
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12.11.2021 14:01


Судья, рассматривающий в Волгограде уголовное дело Елены Колесниковой - матери Прохора Шаляпина, устранился от участия в процессе. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, в целях соблюдения объективности и исключения сомнений в беспристрастности судопроизводства, суд удовлетворил отвод, заявленный защитником Елены Колесниковой.   
Адвокат подсудимой заявила об отводе председательствующего по делу судьи в связи с тем, что родственник последнего работает в отделе, осуществлявшем оперативно-розыскные действия при расследовании уголовного дела. Председательствующий по делу судья заявленный отвод удовлетворил.
Отметим, что Елена Колесникова является матерью певца Прохора Шаляпина. Ранее федеральные СМИ сообщали, что певец   обратился за поддержкой в деле против его мамы к правозащитнице Екатерине Гордон. Шаляпин называет беспределом ситуацию, которая развернулась вокруг его матери в Волгограде.
Елена Колесникова обвиняется в совершении двух эпизодов мелкого взяточничества (ч.1 ст. 291.2 УК РФ), четырех эпизодов служебного подога (ч.1 ст. 292 УК РФ) и двух эпизодов получения взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, работая в должности сестры-хозяйки в ГУЗ "Клиническая больница №12" она проставляла рабочие часы в табеле выхода на работу лицам, которым судом назначено наказание в виде обязательных работ. Фактически указанные лица не отрабатывали назначенное наказание, а Колесникова не информировала уголовно-исполнительную инспекцию об отсутствии осужденных на работе.

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