Общество

В Волгоградской области уволился глава района

Общество 09.11.2021 14:00
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09.11.2021 14:00


Андрей Кагитин покинул пост главы Городищенского района Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации района, сегодня депутаты приняли его отставку. По сведениям информагентства, Андрей Кагитин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы района назначен Сергей Будников. Также депутаты районной думы объявили конкурс на замещение должности главы администрации района.
Сергей Будников является заместителем главы Городищенского района, ранее работал в учреждениях Городищенского района на руководящих должностях, имеет два высших образования (юридическое и аграрное) и степень магистра педагогики.
Напомним, уволившийся Андрей Кагитин стал главой Городищенского района в феврале 2020 года. Он сменил на этой должности Эдуарда Кривова, который пытался сделать карьеру в администрации Волгоградской области, однако недолго продержался в кресле заместителя председателя облкомприроды. 
Это уже не первая отставка руководителей муниципальных образований за последнее время. ИА "Высота 102" сообщало об уходе с поста главы городского округа город Котово Василия Голосова.
На фото: Сергей Будников.

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