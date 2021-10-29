Общество

Глава города Волгоградской области досрочно сложил полномочия

Общество 29.10.2021 10:32
0
29.10.2021 10:32


Василий Голосов досрочно сложил с себя полномочия главы городского поселения город Котово Волгоградской области. Как рассказал корреспонденту ИА «Высота 102» Василий Васильевич, сегодня его крайний рабочий день в прежней должности. Накануне депутаты Котовской городской думы на внеочередном заседании без особого желания приняли отставку Василия Голосова. И.о. главы городского поселения назначена Ирина Супрун – начальник отдела муниципального имущества и жилищной политики.
Как пояснил ИА «Высота 102» Василий Васильевич, который почти год руководил городским поселением, поводом для принятия такого решения стала «некомпетентность некоторых чиновников». «Вы поймите, я не устал от проблем города, которые, на мой взгляд, начали решаться в последнее время. Всем известно, какая у нас ситуация с коммунальными сетями, из-за чего происходили постоянные аварии. Но мы все-таки вошли в отопительный сезон, провели реконструкцию котельной, недавно выложили закупку на строительство водопровода. В городе ремонтируются дворы, дороги. Но, тем не менее, в настоящее время на бюджете городского поселения «висят» 100 миллионов рублей по исполнительным производствам. Все вроде бы в рамках закона, кто-то отчитывается о проделанной работе, а там – хоть трава не расти. Я устал от некомпетентности чиновников, которые таким образом решают судьбу городов и, соответственно, граждан. Поэтому и решил уйти», - признался Василий Голосов. По его словам, пока о будущей работе он не задумывался. «Но никуда уезжать не собираюсь», - уточнил он.
Напомним, Котово, город нефтяников, является одним из самых проблемных населенных пунктов в Волгоградской области, где не проходит и недели без коммунальных аварий. Причиной бед города – катастрофическое состояние сетей горячего и холодного водоснабжения. В результате жители города зачастую остаются без воды и отопления.
Справка. Василий Голосов одился 2 июня 1966 года в х. Черныши Волгоградской области. В 1988 году окончил Качинское высшее военное авиационное училище лётчиков, командная тактическая авиация, летчик-инженер. В 2017 году окончил Саратовскую государственную юридическую академию, получив степень бакалавра юриспруденция. Имеет медаль "За безупречную службу", медали "За отличие в службе" 2-й и 1-й степени.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Квартира в новостройке с ремонтом от 1,8 млн руб.
Общество
29.10.2021 12:41
Общество 29.10.2021 12:41
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2021 11:50
Общество 29.10.2021 11:50
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.10.2021 08:17
Общество 29.10.2021 08:17
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2021 07:55
Общество 29.10.2021 07:55
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2021 19:34
Общество 28.10.2021 19:34
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2021 14:20
Общество 28.10.2021 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2021 14:01
Общество 28.10.2021 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2021 12:44
Общество 28.10.2021 12:44
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2021 12:10
Общество 28.10.2021 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2021 11:28
Общество 28.10.2021 11:28
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.10.2021 11:00
Общество 28.10.2021 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2021 10:33
Общество 28.10.2021 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2021 08:51
Общество 28.10.2021 08:51
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2021 08:20
Общество 28.10.2021 08:20
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2021 20:40
Общество 27.10.2021 20:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:41
Коронавирус в Волгоградской области снова шокировал страшными цифрамиСмотреть фотографии
12:40
Таксист покалечил пешехода в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
Стол и стул: как помочь кишечнику?Смотреть фотографии
12:26
Шанс сохранить «Сосновый бор» в Волгограде растаял в Верховном суде РФСмотреть фотографии
12:16
В СИЗО №1 в Волгограде нашли тело арестантаСмотреть фотографии
11:50
Коллективу Волгоградского филиала «Росгосстраха» объявлена благодарность губернатора областиСмотреть фотографии
10:53
Трех ростовчан осудят в Волгоградской области за махинации в интернетеСмотреть фотографии
10:32
Глава города Волгоградской области досрочно сложил полномочияСмотреть фотографии
09:41
Группа волгоградцев потребовала отмены QR-кодовСмотреть фотографии
09:35
За избиение врача волгоградцу грозит до пяти летСмотреть фотографии
08:17
Суд в Волгоградской области отказал в коллективном иске антипрививочниковСмотреть фотографии
07:55
Сотрудников онкодиспансера в Михайловке предупредили об увольненииСмотреть фотографии
07:38
Браконьеров с сетями и лодкой задержали на Цимлянском водохранилище под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:13
Кадровики назвали топ-5 самых «дорогих» вакансий в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:34
Миллионный житель Волгоградской области получил прививку от коронавирусаСмотреть фотографии
19:02
Волгоградская область попала в число аутсайдеров по объему выброшенного мусораСмотреть фотографии
18:29
В Волжском задержали замглавы администрации городаСмотреть фотографии
17:37
Волжское МУП обязали вернуть незаконно проданное имуществоСмотреть фотографии
16:54
Полиция проверяет волгоградский горпитомник из-за кладбища животныхСмотреть фотографии
16:26
Следователи раскрыли зверское убийство волгоградца на окраине городаСмотреть фотографии
15:45
Волгоградский губернатор обозначил план по достижению коллективного иммунитетаСмотреть фотографии
15:33
АО «КАУСТИК» - победитель федерального отраслевого конкурсаСмотреть фотографии
15:23
Волгоградцы поймали пьяного водителя в палисадникеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:15
На стройплощадке школы в Волгограде нашли авиабомбу времен войныСмотреть фотографии
15:06
В Волгоградской области отец с сыном срубили 11 деревьев в лесуСмотреть фотографии
14:45
На вопросы волгоградцев о вакцинации будет отвечать телеграм-ботСмотреть фотографии
14:20
Депутаты присвоили митрополиту Герману звание Почетного гражданина Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:01
Семиметровая елка-хамелеон появится в ЦПКиО Волгограда в канун Нового ГодаСмотреть фотографии
13:18
Сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» выпустили в Волгу молодь сазанаСмотреть фотографии
13:15
Труп жителя Волгоградской области нашли в селе под СаратовомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 