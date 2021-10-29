Глава города Волгоградской области досрочно сложил полномочия





Василий Голосов досрочно сложил с себя полномочия главы городского поселения город Котово Волгоградской области. Как рассказал корреспонденту ИА «Высота 102» Василий Васильевич, сегодня его крайний рабочий день в прежней должности. Накануне депутаты Котовской городской думы на внеочередном заседании без особого желания приняли отставку Василия Голосова. И.о. главы городского поселения назначена Ирина Супрун – начальник отдела муниципального имущества и жилищной политики.

Как пояснил ИА «Высота 102» Василий Васильевич, который почти год руководил городским поселением, поводом для принятия такого решения стала «некомпетентность некоторых чиновников». «Вы поймите, я не устал от проблем города, которые, на мой взгляд, начали решаться в последнее время. Всем известно, какая у нас ситуация с коммунальными сетями, из-за чего происходили постоянные аварии. Но мы все-таки вошли в отопительный сезон, провели реконструкцию котельной, недавно выложили закупку на строительство водопровода. В городе ремонтируются дворы, дороги. Но, тем не менее, в настоящее время на бюджете городского поселения «висят» 100 миллионов рублей по исполнительным производствам. Все вроде бы в рамках закона, кто-то отчитывается о проделанной работе, а там – хоть трава не расти. Я устал от некомпетентности чиновников, которые таким образом решают судьбу городов и, соответственно, граждан. Поэтому и решил уйти», - признался Василий Голосов. По его словам, пока о будущей работе он не задумывался. «Но никуда уезжать не собираюсь», - уточнил он.Напомним, Котово, город нефтяников, является одним из самых проблемных населенных пунктов в Волгоградской области, где не проходит и недели без коммунальных аварий. Причиной бед города – катастрофическое состояние сетей горячего и холодного водоснабжения. В результате жители города зачастую остаются без воды и отопления.Справка. Василий Голосов одился 2 июня 1966 года в х. Черныши Волгоградской области. В 1988 году окончил Качинское высшее военное авиационное училище лётчиков, командная тактическая авиация, летчик-инженер. В 2017 году окончил Саратовскую государственную юридическую академию, получив степень бакалавра юриспруденция. Имеет медаль "За безупречную службу", медали "За отличие в службе" 2-й и 1-й степени.