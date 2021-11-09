Происшествия

Женщина на китайской иномарке покалечилась в ДТП в Волгоградской области

Происшествия 09.11.2021 10:38
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09.11.2021 10:38


Женщина-водитель на Haima3 не справилась с управлением и машина вылетела в кювет  в Еланском районе Волгоградской области. 48-летняя водитель доставлена в больницу, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 
По предварительным данным, накануне в 8.35 утра женщина на китайской иномарке  двигалась со стороны села Терновое в сторону рабочего поселка Елань, когда произошло ДТП. Машина также получила серьезные повреждения - крыша практически вмялась  в салон. 

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