Женщина на китайской иномарке покалечилась в ДТП в Волгоградской области

Происшествия 09.11.2021 10:38
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09.11.2021 10:38
Женщина-водитель на Haima3 не справилась с управлением и машина вылетела в кювет в Еланском районе Волгоградской области. 48-летняя водитель доставлена в больницу, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
По предварительным данным, накануне в 8.35 утра женщина на китайской иномарке двигалась со стороны села Терновое в сторону рабочего поселка Елань, когда произошло ДТП. Машина также получила серьезные повреждения - крыша практически вмялась в салон.
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