Женщина на китайской иномарке покалечилась в ДТП в Волгоградской области





Женщина-водитель на Haima3 не справилась с управлением и машина вылетела в кювет в Еланском районе Волгоградской области. 48-летняя водитель доставлена в больницу, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительным данным, накануне в 8.35 утра женщина на китайской иномарке двигалась со стороны села Терновое в сторону рабочего поселка Елань, когда произошло ДТП. Машина также получила серьезные повреждения - крыша практически вмялась в салон.



