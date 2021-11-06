Мужчина сгорел вместе с сараем в Волгоградской области

Происшествия 06.11.2021 09:17
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06.11.2021 09:17
Смертельный пожар произошел в Калачевском районе в поселке отделения №2 совхоза «Волго-Дон». В экстренных службах региона сообщили, что погиб мужчина, но его возраст и личность пока не установлены.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области рассказали, что сообщение о пожаре на улице Первомайской поступило в оперативные службы в 21:57. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты 39-ой пожарно-спасательной части тушили хозяйственную постройку площадью 12 кв.м., которая полностью была объята пламенем. Пожар ликвидировали за полчаса. На пепелище было обнаружено обгоревшее тело человека. Причина возгорания устанавливается.
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