Происшествия

Мужчина сгорел вместе с сараем в Волгоградской области

Происшествия 06.11.2021 09:17
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06.11.2021 09:17


Смертельный пожар произошел в Калачевском районе в поселке отделения №2 совхоза «Волго-Дон». В экстренных службах региона сообщили, что погиб мужчина, но его возраст и личность пока не установлены.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области рассказали, что сообщение о пожаре на улице Первомайской поступило в оперативные службы в 21:57. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты 39-ой пожарно-спасательной части тушили хозяйственную постройку площадью 12 кв.м., которая полностью была объята пламенем. Пожар ликвидировали за полчаса. На пепелище было обнаружено обгоревшее тело человека. Причина возгорания устанавливается.

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