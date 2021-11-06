Мужчина сгорел вместе с сараем в Волгоградской области





Смертельный пожар произошел в Калачевском районе в поселке отделения №2 совхоза «Волго-Дон». В экстренных службах региона сообщили, что погиб мужчина, но его возраст и личность пока не установлены.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области рассказали, что сообщение о пожаре на улице Первомайской поступило в оперативные службы в 21:57. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты 39-ой пожарно-спасательной части тушили хозяйственную постройку площадью 12 кв.м., которая полностью была объята пламенем. Пожар ликвидировали за полчаса. На пепелище было обнаружено обгоревшее тело человека. Причина возгорания устанавливается.



